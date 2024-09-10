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Байва занимает должность руководителя проектов по реконструкции

Эксперт третьей стороны будет управлять реорганизацией Baywa, испытывающей финансовые трудности.

 and  Lauren Adams
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- Байва занимает должность руководителя проектов по реконструкции

Внешний специалист по реструктуризации возглавит финансовый переворот в сильно задолжавшей Баяве. Как объявила Баява во вторник, Майкл Баур, консультант из AlixPartners, войдёт в совет директоров в качестве неисполнительного директора и станет «главным реструктуризационным офицером». Баур будет курировать все задачи, связанные с реструктуризацией группы Баява.

План реструктуризации запланирован на конец сентября

Президент наблюдательного совета Грегор Шеллер отметил впечатляющий послужной список Баура в управлении проектами реструктуризации, в том числе в средних компаниях и публичных корпорациях.

Баява сталкивается с двумя значительными проблемами: долг более пяти миллиардов евро по долгосрочным и краткосрочным обязательствам и слабая мировая экономика, влияющая на все ее бизнес-сегменты.

В середине августа кредиторы и основные акционеры предоставили Баяве временную финансовую помощь на сумму более полумиллиарда евро. Большая часть этой помощи состоит из займов, составляющих примерно 400 миллионов евро.

Тем не менее, всеобъемлющий долгосрочный план реструктуризации еще не реализован. Консалтинговая фирма Roland Berger ответственна за составление отчета о реструктуризации, который должен быть представлен к концу сентября.

Финансовый сектор будет внимательно следить за усилиями по реструктуризации Баявы под руководством Майкла Баура, так как он приходит из известной фирмы по реструктуризации AlixPartners. Несмотря на временную финансовую помощь, финансовый сектор все еще обеспокоен долгом Баявы более пяти миллиардов евро.

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