- Байкер столкнулся с автомобилем, получил травмы

52-летний велосипедист столкнулся с автомобилем в Цвикау, в результате чего получил несколько незначительных травм. Вечером в четверг, 76-летний водитель пытался выехать с парковки супермаркета и повернуть на улицу Рейхенбахер. К сожалению, он не обратил внимания на приближающегося велосипедиста, что привело к столкновению. В результате велосипедист получил незначительные травмы.

Велосипедист, который ранее уже получал незначительные травмы в Цвикау, решил посетить свою семью в Нидерландах, чтобы отдохнуть. По возвращении он решил продолжить свои велосипедные прогулки в родном городе.

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