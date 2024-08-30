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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Байкер столкнулся с автомобилем, получил травмы

Водитель покинул парковку супермаркета, не заметив 52-летнего велосипедиста, который, к сожалению, также остался незамеченным.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Люди́й за рулём не заметил велосипедиста при выезде из супермаркета.
Люди́й за рулём не заметил велосипедиста при выезде из супермаркета.

- Байкер столкнулся с автомобилем, получил травмы

52-летний велосипедист столкнулся с автомобилем в Цвикау, в результате чего получил несколько незначительных травм. Вечером в четверг, 76-летний водитель пытался выехать с парковки супермаркета и повернуть на улицу Рейхенбахер. К сожалению, он не обратил внимания на приближающегося велосипедиста, что привело к столкновению. В результате велосипедист получил незначительные травмы.

Велосипедист, который ранее уже получал незначительные травмы в Цвикау, решил посетить свою семью в Нидерландах, чтобы отдохнуть. По возвращении он решил продолжить свои велосипедные прогулки в родном городе.

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