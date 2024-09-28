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Байерну Мюнхену нужно преодолеть разочарование, вызванное "Леверкузеном".

 and  Alex Stellmacher
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В прошлом сезоне ФК Бавария испытывала трудности против «Байера Леверкузен»
В прошлом сезоне ФК Бавария испытывала трудности против «Байера Леверкузен»

Байерну Мюнхену нужно преодолеть разочарование, вызванное "Леверкузеном".

На "Баварии" ощущается боль от посредственной кампании без трофеев. Сегодня, "Байер Леверкузен", двукратный чемпион, приезжает в гости (18.30 Uhr/Sky и в прямом эфире на ntv.de). У "Баварии" высокий настрой благодаря впечатляющим выступлениям в последних матчах. "Мы заслужили право подходить к этой игре с оптимизмом", - заявил спортивный директор Кристоф Фройнд. Однако Томас Мюллер предостерегает: "Встреча с "Леверкузеном" - это столкновение с действительно грозным соперником".

Тренер "Байера" Хави Альонсо, который носил мюнхенскую форму с 2014 по 2017 год, ждет оживленной атмосферы на стадионе с 75 000 зрителями. "У нас есть прочный план игры, мы не должны отступать и оставлять слишком много пространства. Нам нужна почти идеальная игра, чтобы вырвать очки в Мюнхене", - сказал Альонсо. Ожидаемый поединок между действующими чемпионами и доминирующей командой обещает множество захватывающих моментов.

Тренер

Введение Винсента Компани в качестве тренера "Баварии" заняло некоторое время. Альонсо также высоко ценился, но он предпочел остаться в "Леверкузене". Компани не черпает дополнительной мотивации из этого. "Я действительно наслаждаюсь здесь. Я прилагаю огромные усилия и стремлюсь заслужить каждую награду. Все остальное не имеет значения", - сказал 38-летний бельгиец. "Винсент имеет положительное влияние на команду. Они играют с огромным энтузиазмом и имеют инновационные идеи", - похвалил Альонсо.

Полузащитник-мачо

Продолжается дискуссия о заслугах Джамала Мусиала против Флориана Вирца. Оба молодых немецких таланта готовы стать глобальными суперзвездами. Фройнд - большой поклонник Мусиала, в основном из-за их общих клубных связей. "Он отличный парень и играет в великолепный футбол", - сказал Фройнд. "Он в отличной форме". Мусиал забил три гола в Бундеслиге в этом сезоне, в то время как Вирц забил четыре. "Его начало было очень впечатляющим", - сказал Альонсо.

Мусиал не только преуспевает в нападении, но и лидирует в защитных единоборствах (86) для "Баварии". Его процент выигрыша в 54% для игрока нападения впечатляет. То же самое можно сказать и о Вирце. Национальный игрок также лидирует в защитных единоборствах для "Леверкузена" (51 победа из 109, процент успеха 47%).

Забиваки

Дуэль между Гарри Кэном и Виктором Бонифасом может стать решающей. Кэн, лучший бомбардир "Баварии", возглавлял таблицу с пятью голами после первых четырех игр. Капитан английской национальной команды непосредственно участвовал в девяти из первых 16 голов "Баварии" в Бундеслиге в тех четырех матчах. Кэн недавно добился одиннадцати голевых действий в течение одной недели.

Бонифас забил три гола в лиге в этом сезоне. С его мускулистым телосложением и техническим мастерством он является сложным соперником. Бонифас сделал больше всего ударов по воротам соперника в Бундеслиге в этом сезоне: 20 ударов. Кроме трех голов, он также отдал передачу и является вторым лучшим бомбардиром "Леверкузена" после Вирца.

Решающим может стать вовлечение в игру между Джошуа Киммихом и Грантом Хакка. После решения Компани переместить Киммиха с позиции правого защитника в центр полузащиты, выступления нового капитана национальной команды были образцовыми. Киммих является одним из самых владение мячом игроков в лиге (473 касания), его точность передач впечатляет - 93%, а пройденное расстояние - второе после Франкфурта Эллиса Схири. В "Леверкузене" Хакка является доминантной фигурой. Он является самым владение мячом игроком в "Леверкузене" в первые четыре дня (442 касания) и выиграл 66% своих единоборств. В чемпионском сезоне он смог переломить ход 55% своих прямых столкновений.

Полузащитник "Леверкузена" Грант Хакка встретится с звездным полузащитником "Баварии" Джошуа Киммихом в интригующем поединке. Выступления Киммиха с перемещением в центр полузащиты под руководством Винсента Компани были примечательны своей высокой точностью передач и пройденным расстоянием.

Встреча двух могущественных футбольных команд, "Баварии" и "Леверкузена", обещает напряженные баталии в центре поля, в том числе и поединок этих двух талантливых полузащитников.

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