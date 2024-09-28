Байерну Мюнхену нужно преодолеть разочарование, вызванное "Леверкузеном".

На "Баварии" ощущается боль от посредственной кампании без трофеев. Сегодня, "Байер Леверкузен", двукратный чемпион, приезжает в гости (18.30 Uhr/Sky и в прямом эфире на ntv.de). У "Баварии" высокий настрой благодаря впечатляющим выступлениям в последних матчах. "Мы заслужили право подходить к этой игре с оптимизмом", - заявил спортивный директор Кристоф Фройнд. Однако Томас Мюллер предостерегает: "Встреча с "Леверкузеном" - это столкновение с действительно грозным соперником".

Тренер "Байера" Хави Альонсо, который носил мюнхенскую форму с 2014 по 2017 год, ждет оживленной атмосферы на стадионе с 75 000 зрителями. "У нас есть прочный план игры, мы не должны отступать и оставлять слишком много пространства. Нам нужна почти идеальная игра, чтобы вырвать очки в Мюнхене", - сказал Альонсо. Ожидаемый поединок между действующими чемпионами и доминирующей командой обещает множество захватывающих моментов.

Тренер

Введение Винсента Компани в качестве тренера "Баварии" заняло некоторое время. Альонсо также высоко ценился, но он предпочел остаться в "Леверкузене". Компани не черпает дополнительной мотивации из этого. "Я действительно наслаждаюсь здесь. Я прилагаю огромные усилия и стремлюсь заслужить каждую награду. Все остальное не имеет значения", - сказал 38-летний бельгиец. "Винсент имеет положительное влияние на команду. Они играют с огромным энтузиазмом и имеют инновационные идеи", - похвалил Альонсо.

Полузащитник-мачо

Продолжается дискуссия о заслугах Джамала Мусиала против Флориана Вирца. Оба молодых немецких таланта готовы стать глобальными суперзвездами. Фройнд - большой поклонник Мусиала, в основном из-за их общих клубных связей. "Он отличный парень и играет в великолепный футбол", - сказал Фройнд. "Он в отличной форме". Мусиал забил три гола в Бундеслиге в этом сезоне, в то время как Вирц забил четыре. "Его начало было очень впечатляющим", - сказал Альонсо.

Мусиал не только преуспевает в нападении, но и лидирует в защитных единоборствах (86) для "Баварии". Его процент выигрыша в 54% для игрока нападения впечатляет. То же самое можно сказать и о Вирце. Национальный игрок также лидирует в защитных единоборствах для "Леверкузена" (51 победа из 109, процент успеха 47%).

Забиваки

Дуэль между Гарри Кэном и Виктором Бонифасом может стать решающей. Кэн, лучший бомбардир "Баварии", возглавлял таблицу с пятью голами после первых четырех игр. Капитан английской национальной команды непосредственно участвовал в девяти из первых 16 голов "Баварии" в Бундеслиге в тех четырех матчах. Кэн недавно добился одиннадцати голевых действий в течение одной недели.

Бонифас забил три гола в лиге в этом сезоне. С его мускулистым телосложением и техническим мастерством он является сложным соперником. Бонифас сделал больше всего ударов по воротам соперника в Бундеслиге в этом сезоне: 20 ударов. Кроме трех голов, он также отдал передачу и является вторым лучшим бомбардиром "Леверкузена" после Вирца.

Решающим может стать вовлечение в игру между Джошуа Киммихом и Грантом Хакка. После решения Компани переместить Киммиха с позиции правого защитника в центр полузащиты, выступления нового капитана национальной команды были образцовыми. Киммих является одним из самых владение мячом игроков в лиге (473 касания), его точность передач впечатляет - 93%, а пройденное расстояние - второе после Франкфурта Эллиса Схири. В "Леверкузене" Хакка является доминантной фигурой. Он является самым владение мячом игроком в "Леверкузене" в первые четыре дня (442 касания) и выиграл 66% своих единоборств. В чемпионском сезоне он смог переломить ход 55% своих прямых столкновений.

Полузащитник "Леверкузена" Грант Хакка встретится с звездным полузащитником "Баварии" Джошуа Киммихом в интригующем поединке. Выступления Киммиха с перемещением в центр полузащиты под руководством Винсента Компани были примечательны своей высокой точностью передач и пройденным расстоянием.

Встреча двух могущественных футбольных команд, "Баварии" и "Леверкузена", обещает напряженные баталии в центре поля, в том числе и поединок этих двух талантливых полузащитников.

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