- "Байер" пропал в Италии <unk> Сын в тюрьме

После ареста 31-летнего жителя Баварии в Италии по подозрению в убийстве своего отца, полиция Розенхайма предоставила больше подробностей о случае в пятницу. Теперь подтверждено, что тело, найденное в машине, принадлежит отцу подозреваемого. 60-летний мужчина и его сын изначально были объявлены пропавшими без вести в Баварии.

Свидетельские показания о подозрительных звуках в общем доме отца и сына в Раублинге и следы, найденные там, усилили подозрения в совершении насильственного преступления. Поэтому полиция инициировала международный розыск. Итальянская полиция затем обнаружила машину 60-летнего мужчины и его тело возле Неаполя во вторник.

Первоначальные данные свидетельствуют о том, что мужчина был убит. Суд в Розенхайме выдал европейский ордер на арест его сына. Итальянская полиция арестовала 31-летнего мужчину вскоре после этого и поместила его в тюрьму, где он содержится под стражей в южной Италии.

Идентичность погибшего подтверждена

После расследования смерти в Италии и сравнения результатов розенхаймской криминальной полицией теперь подтверждено, что тело принадлежит 60-летнему мужчине из Раублинга, заявили следователи. Тело имеет "значительные признаки насилия и порезы". Тело будет вскрыто в Италии на следующей неделе, чтобы определить точную причину смерти.

Полиция Розенхайма объявила, что отправит офицеров в Италию. Они примут участие в вскрытии, обменяются информацией с местной полицией и соберут больше деталей.

Сын содержится под стражей в Италии

Баварская полиция пока не смогла поговорить с арестованным 31-летним мужчиной. Прокуратура хочет, чтобы его как можно скорее экстрадировали в Германию. В настоящее время ведутся "переговоры на судебном и административном уровнях" по этому вопросу. Рабочая группа работает "на полную мощность".

Арестованный 31-летний мужчина в настоящее время содержится в тюрьме в южной Италии. После его экстрадиции в Германию ему предъявят обвинения в убийстве отца.

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