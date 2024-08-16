Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПроисшествияНовостиАрестован

"Байер" пропал в Италии <unk> Сын в тюрьме

Телом, найденным в Италии, оказалось тело мужчины из Баварии, который уже считался разыскиваемым полицией. Его сына подозревают.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Полиция Баварии ещё не говорила с сыном подозреваемого
Полиция Баварии ещё не говорила с сыном подозреваемого

- "Байер" пропал в Италии <unk> Сын в тюрьме

После ареста 31-летнего жителя Баварии в Италии по подозрению в убийстве своего отца, полиция Розенхайма предоставила больше подробностей о случае в пятницу. Теперь подтверждено, что тело, найденное в машине, принадлежит отцу подозреваемого. 60-летний мужчина и его сын изначально были объявлены пропавшими без вести в Баварии.

Свидетельские показания о подозрительных звуках в общем доме отца и сына в Раублинге и следы, найденные там, усилили подозрения в совершении насильственного преступления. Поэтому полиция инициировала международный розыск. Итальянская полиция затем обнаружила машину 60-летнего мужчины и его тело возле Неаполя во вторник.

Первоначальные данные свидетельствуют о том, что мужчина был убит. Суд в Розенхайме выдал европейский ордер на арест его сына. Итальянская полиция арестовала 31-летнего мужчину вскоре после этого и поместила его в тюрьму, где он содержится под стражей в южной Италии.

Идентичность погибшего подтверждена

После расследования смерти в Италии и сравнения результатов розенхаймской криминальной полицией теперь подтверждено, что тело принадлежит 60-летнему мужчине из Раублинга, заявили следователи. Тело имеет "значительные признаки насилия и порезы". Тело будет вскрыто в Италии на следующей неделе, чтобы определить точную причину смерти.

Полиция Розенхайма объявила, что отправит офицеров в Италию. Они примут участие в вскрытии, обменяются информацией с местной полицией и соберут больше деталей.

Сын содержится под стражей в Италии

Баварская полиция пока не смогла поговорить с арестованным 31-летним мужчиной. Прокуратура хочет, чтобы его как можно скорее экстрадировали в Германию. В настоящее время ведутся "переговоры на судебном и административном уровнях" по этому вопросу. Рабочая группа работает "на полную мощность".

Арестованный 31-летний мужчина в настоящее время содержится в тюрьме в южной Италии. После его экстрадиции в Германию ему предъявят обвинения в убийстве отца.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пациентку шокировали во время чистки катетера: медсестру в Регенсбурге обвиняют в этом.
Происшествия

Сестра, якобы, отравила и ограбила пациентов <unk> Обвинение в убийстве

После потери сознания одного из пациентов его обокрали. Оказалось, что он был не единственным в клинике Регенсбурга, чья жизнь оборвалась. Медсестра задержана.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Бывшую террористку из Красной армии фракции Daniela Klette сопровождают двое полицейских
Происшествия

Даниела Клетте отрицает попытку убийства и обвиняет СМИ в подстрекательстве

С февраля бывшая террористка РАФ Даниэла Клетте находится под стражей в ожидании суда. Она впервые заговорила после своего ареста.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
На желтых конфетах в Новой Зеландии написано 'Вкус ананаса'. Однако угощение опаснее, чем кажется.
Происшествия

Пожертвованные конфеты оказываются опасными для жизни

В Новой Зеландии полиция в настоящее время ищет нуждающихся людей, которым были переданы в пищевых пожертвованиях желтые конфеты. 'Угощения' потенциально смертельно dangerous drugs.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Утечка газа Северный поток 1 в Балтийском море в сентябре 2022 года, сфотографированная с самолета...
Происшествия

Следователи по делу "Северного потока" получили ордер на украинца, который сбежал

Взрывы на газопроводах "Северный поток" привлекли внимание всего мира. По сообщениям, теперь имеются новые данные о потенциальных виновниках в расследовании дела.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно