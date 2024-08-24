"Байер Леверкузен" одержала победу

Независимо от результата, "Байер 04" из Леверкузена упорно добивается решающих голов после 90-й минуты, даже в начале нового сезона Бундеслиги. На этот раз было немного удачи, и один игрок "Боруссии" остался недоволен.

На 102-й минуте первого матча нового сезона Бундеслиги Флориан Виртц прорвался к воротам с 11 метров, мощно ударил и точно направил мяч в левый угол (с точки зрения игрока). Но голкипер "Боруссии" Йонас Омлин также бросился в тот же угол. На мгновение казалось, что "Боруссия", упорно сражаясь, действительно сможет отобрать очки у действующих чемпионов Германии "Байера 04". Но затем мяч ударился о руку Омлина, отскочил в центр, где Виртц ждал, чтобы забить 3:2 (2:0). Зрелищные последние минуты "Байера". Опять же. Игра не могла закончиться более драматично.

В прошлом сезоне, который включал поражение в финале Лиги Европы против "Аталанты Бергамо", "Байер" сделал поздний гол почти невероятной специализацией. Даже в межсезонье под руководством тренера Хави Альонсо команда "Байера", казалось, еще больше отточила это умение. Уже в Суперкубке против "ВФБ Штутгарт" "Байер" забил поздно - за две минуты до конца. Но по сравнению с событиями этого пятничного вечера гол в насмешливом и хаотичном "Кирмескуп" был почти ранней попыткой. Тем не менее, не было споров о длительности добавленного времени в "Боруссии-Парк". Фанаты "Боруссии" заполнили поле пиротехническим трибьютом старому "Бёкельбергу" после перерыва. Также был длительный обзор VAR перед 1:2 "Боруссии".

Гранит Хакка показывает свою ценность

Вечер в Мёнхенгладбахе был бурным, страстным. Если это знак того, что грядут, новый сезон будет интенсивным, захватывающим, необычным, драматическим. Все это было в этом матче. "Байер" начал как чемпионы. Гранит Хакка, который сам играл за "Боруссию" четыре года, так сильно ударил по мячу после 12 минут, что даже голкипер Омлин вздрогнул. "Байер" все контролировал, упустил возможности. Эдмонд Тапсоба, например, ударил по воротам, но только в штангу. "Боруссия" пыталась вернуть контроль над игрой. Но как только "Боруссия" набрала ход, счет стал 0:2. Виртц снова забил.

Перед перерывом "Боруссия" сравняла счет. Новичок Тим Кляйндист забил (42-й минуте), но после тщательного изучения видеозаписи гол не был засчитан. Кляйндист ранее соприкоснулся с соперником Пиеро Хинкапие в борьбе. После перерыва "Байер" снова доминировал и мог бы закончить игру раньше, если бы Фриппон воспользовался отличной возможностью или сыграл в пас Бонифасу. Но он не сделал этого. Итак, хозяева сравняли счет. Кевин Стёгер мощным штрафным ударом отправил мяч в штрафную площадь. Через Ко Итакуру он попал к Нико Элведи, который забил с второго раза. Гол долго проверяли. Подозревали офсайд, но его не подтвердили.

"Байер" остается последним героем

Снова "Байер". Команда Альонсо переключилась на высокие передачи, давила на "Боруссию" в штрафной и оказывала сильное давление. Но "Боруссия", полная боевого духа и невероятной энергии, отбивалась от всего. Многое - мастерски, кое-что - удачно. Но "Байер" создал мало опасных моментов и пропустил гол в равных условиях. Стёгер сделал блестящий пас Кляйндисту, который сделал сильный рывок в тесном пространстве и забил. Еще один обзор. Подозревали офсайд, но его не подтвердили (85-я минута). На трибунах было жарко. Неожиданность (ничья) была досягаема, сенсация (победа над "Байером", который не проигрывал дома в 41 матче) казалась возможной.

Но "Байер" - это "Байер". Команда из Леверкузена - это последняя минута магии. В прошлом сезоне они забили восемь раз после 90-й минуты в Бундеслиге, шесть из которых стали решающими. Они сделали это пять раз в Лиге Европы. "Конечно, нам повезло", - сказал полузащитник "Байера" Гранит Хакка. "Как-то противники всегда нервничают, потому что знают, что мы часто забиваем поздно. Но мы не можем всегда рассчитывать на это". На этот раз потребовалось больше, чем просто сила "Байера"; потребовалась удача или VAR. Арбитр признал фол Итакуры на запасном игроке Амине Адли. После проверки был найден контакт, который оправдал решающий пенальти. Виртц вышел, промахнулся, но забил.

"Я просто хотел закончить игру", - сказал победитель матча. "Я знаю, что в конце повезло, но я не жалуюсь. Мы рады, что выиграли в конце. Мы знаем, чего хотим - все хотят выиграть матчи и играть в хороший футбол".

Леверкузен был шокирован и ликовал, в то время как Гладбах кипел от ярости. "Они изучили все – все против нас, но не одну в нашу пользу", - проворчал разгневанный спортивный директор Роланд Виркус. Последний вердикт больше всего его разозлил. Несмотря на просмотр телевизионной записи, оставалось неясным, ударил ли Итакура соперника или также мяч. "На мой взгляд, это не было очевидной ошибкой, его не нужно было удалять", - прокомментировал инцидент Виркус. "Да, он ударил по ноге потом, но он явно коснулся мяча первым". Арбитр Роберт Шрёдер, однако, имел другое мнение и защищал свое решение. "Я понимаю разочарование Гладбаха после потери такой поздней и обидной игры. Но он не ударил по мячу, так что это пенальти", - объяснил Шрёдер на Sat.1.

Клейндист был самым разгневанным: "Раздражает, как каждая 50:50 ситуация проверяется, и каждый гол изучается под микроскопом. Казалось, они не хотели, чтобы мы сегодня чего-то добились", - сказал новичок на DAZN.

В продолжении матча против "Боруссии Мёнхенгладбах" Леверкузен вновь продемонстрировал свою мастерство в забивании поздних голов. Команда, возглавляемая Хаби Алонсо, отточила свои навыки во время межсезонья, даже забив поздний гол в Суперкубке против "ВФБ Штутгарт".

Несмотря на все усилия "Боруссии", в том числе сильную вторую половину, футбольное мастерство Леверкузена и немного удачи помогли им одержать важную победу со счетом 3:2, с решающим голом Флориана Вирца после проверки VAR на фол рукой.

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