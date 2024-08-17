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" Байер Леверкузен " одержал победу над " Штутгарт " в Суперкубке

В дебютном титульном матче нынешнего сезона победителем становится Байер Леверкузен. Штутгарт терпит поражение в финале Суперкубка, уступив по пенальти.

 and  Carmen Simpson
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- " Байер Леверкузен " одержал победу над " Штутгарт " в Суперкубке

В дебютном чемпионате футбольного сезона Байер Леверкузен завоевал свой первый трофей. В напряженной серии пенальти со счетом 4:3 (2:1, 1:1) они обыграли прошлогодних вице-чемпионов VfB Штутгарт. Последний пенальти не забил Силас из Штутгарта, и это позволило действующим чемпионам, не знавшим поражений в предыдущем сезоне, сохранить свой титул.

Виктор Бонифас (11-я минута) открыл счет в пользу Леверкузена на глазах у 30 210 зрителей на переполненном стадионе БайАрена. Энцо Миллот (15.) и Дениз Ундав (63.) сравняли счет для Штутгарта. Патрик Шик (88.) вывел Байер вперед за считанные минуты до конца основного времени. Мартин Террье, новичок Леверкузена, был удален с поля в 37-й минуте за грубый фол.

Несмотря на численное преимущество соперника, Байер Леверкузен одержал трудную победу в чемпионате Германии, вновь обыграв VfB Штутгарт. Эта победа стала для них вторым трофеем в Бундеслиге.

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