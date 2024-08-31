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"Байер Леверкузен" назначил Йенса Новотни почетным лидером команды.

За последние 10 лет Ян Новотны выступал в роли главного защитника клуба Байяр 04, но ему не удалось выиграть с ним титул. Сейчас он назначен почетным лидером действующих чемпионов

 and  Lauren Adams
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- "Байер Леверкузен" назначил Йенса Новотни почетным лидером команды.

Байер 04 Леверкузен вернул своего бывшего капитана Йенса Новотни в качестве почетного капитана. Это специальное событие состоится перед матчем против РБ Лейпциг, запланированным на субботу вечером в 18:30 по Sky.

Новотни, опытный защитник, который играл за Леверкузен с 1996 по 2006 год и четыре раза становился вице-чемпионом, а также доходил до финала Лиги чемпионов в 2002 году, присоединится к элитному клубу. В компании с 50-летним Новотни, который сыграл в 48 международных матчах, будут Ру́дигер Фольборн, Бернд Шнайдер, Симон Рольфес, Карстен Рамелов и Ларс Бендер. Список также включает бывших нападающих Ульфа Кирстена и Штефана Кисслинга, которые также получили звание почетного капитана от Байера.

После блестящей карьеры в Леверкузене Новотни возвращается в свой бывший клуб в качестве почетного капитана, представляя Германию. С приходом Новотни Байер 04 Леверкузен продолжает чтить свою богатую историю немецкого футбола.

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