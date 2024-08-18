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" Байер " готовится к тому, чтобы сохранить свое господство в качестве чемпиона

Привычное чувство на Суперкубок: «Байер 04» снова добыл победу в своем geheel-stijl, в этот раз преодолев отставание в счете при игре в меньшинстве. Что это может значить для предстоящей кампании?

 and  Hanna Hofmann
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- " Байер " готовится к тому, чтобы сохранить свое господство в качестве чемпиона

Xabi Alonso не поддался на провокации. "Мы не играем вслепую", - отреагировал менеджер "Байера" на вопрос о сохранении беспроигрышной серии после победы в Суперкубке над "ВФБ Штутгарт". "Прошлый сезон уже история", - заметил испанец в интервью Sky. "Это было великолепно. Нам нужно сосредоточиться на предстоящих вызовах".

В первом матче сезона 2024/25, двукратные чемпионы, которые должны были открыть сезон немецкой футбольной лиги в "Боруссии Мёнхенгладбах" в пятницу, продемонстрировали те же качества, которые оставляли их соперников без дыхания в прошлом сезоне. "Штутгарт" вел 2:1 до последних минут, но гол Патрика Шика спровоцировал серию пенальти, которую "Байер" выиграл 4:3 (2:2, 1:1) после того, как Лукас Храдекь отразил удар Франса Кратцига и Силас из "Штутгарта" не забил.

"Нет сомнений, что это четкое послание другим командам о том, что мы снова хотим бороться за титул", - заявил голкипер Храдекь. "И для нас это доказательство того, что мы не потеряли аппетит".

Энергичность "Байера" после удаления Мартина Терри (37') воодушевила спортивного директора Симона Рольфеса на новый сезон. "Адреналин вернулся", - воодушевленно заявил он. "Было важно снова почувствовать это. Это дает нам импульс для предстоящих матчей. То, что мы готовы выступать под давлением".

Хоть и не начав матч в стартовом составе, Джонатан Тах был заменен на перерыв. Будущее международного защитника в "Байере" остается туманным, несмотря на слухи о его возможном переходе в "ФК Бавария". "Он очень важный игрок и очень эмоционально привязан к своим товарищам по команде и болельщикам", - прокомментировал Рольфес слухи последних недель. "Нет новых новостей, и ничего, что заставляло бы меня сомневаться в том, что Джонатан останется с нами".

Несмотря на слухи о возможном переходе Джонатана Таха в "ФК Бавария", "Байер" с нетерпением ждет встречи с жесткой конкуренцией в немецкой футбольной лиге, стремясь сохранить свою форму против соперников, таких как "ФК Бавария".

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