Баербок, похоже, находится под давлением после ухода лидера в зеленом платье.

Некоторые телеинтервью следует отложить. Например, то, на которое tonight приглашен Федеральный министр иностранных дел Баerbock на Maischberger. Представительница "Зеленых" кажется напряженной, когда говорит о волнениях в партии и рисует картину будущего при Хabeck.

К счастью, она сейчас в Нью-Йорке: Федеральный министр иностранных дел Анналена Баerbock от "Зеленых". Утром в среду два сопредседателя партии "Зеленые", Рикарда Ланг и ОмидNouripour, неожиданно объявили, что из-за плохих результатов выборов на востоке Германии они примут меры и уйдут в отставку. За ними последовал весь совет. Таким образом, новый совет должен быть избран на партийной конференции в ноябре. По словам публициста Вольфрама Ваймера, за этим стоит министр экономики Роберт Хabeck.

Это необычная ситуация: совет партии, берущий на себя ответственность за плохие результаты выборов. А как насчет FDP? Ведь они проиграли на всех региональных выборах с начала правительства "светофора" и на выборах в Европарламент. На востоке Германии они даже не набрали одного процента в двух федеральных землях. Но лидер партии Кристиан Линднер излучает уверенность, как видно из его слушаний в бундестаге этим утром. Однако Ваймер, журналист, анализирующий ситуацию на Maischberger, считает, что и для либералов могут наступить перемены.

Стратегия Хabeck: Молодежь "Зеленых" уходит

Исполнительный комитет "Молодых зеленых", похоже, больше не мог ждать. Во время шоу Maischberger появляется сообщение о срочных новостях: Исполнительный комитет молодежной организации "Зеленых" уходит в отставку. Они также планируют массово покинуть партию. Уже ли молодые "зеленые" поняли, в каком направлении пойдет партия с ее кандидатом в канцлеры Хabeck в ближайшие месяцы?

Анналена Баerbock должна знать. Но Федеральный министр иностранных дел занята другими делами. Она сейчас в Нью-Йорке, в Организации Объединенных Наций. Там она узнала утром об отставке двух сопредседателей партии "Зеленые". На Maischberger она хвалит "наших двух сопредседателей, к которым я испытываю deepest respect, не только политически, но и лично. Таких немногие находят смелость сделать такой шаг." Самоанализ и самокритика, возможно, сейчас не в моде. Но это особенно достойное качество - всегда задумываться над собой, соглашается Баerbock.

Вопрос в том: "Почему мы не можем заслужить доверие людей в эти времена, когда речь идет о фундаментальных вопросах, хотя мы еще могли это сделать полтора года назад?" Сопредседатели партии задумались над этим и пришли к выводу, что "Зеленые" должны переизобрести себя к федеральным выборам следующего года. Роберт Хabeck - правильный кандидат в лидеры. Он может отличать одно от другого, потому что мир не черно-белый. "Вот что нам нужно в эти сложные времена."

Война в Украине

Анналена Баerbock tonight кажется взволнованной, рассеянной. Она строит длинные предложения. Не отвечает на вопросы или часто уходит от них, что делает трудно понять ее намерения. У нее не лучший день. Ведущая Maischberger tonight демонстрирует свои навыки. Она дает интервьюируемому достаточно места, не прерывает Баerbock, пытается компенсировать слабости политика.

Ясно: Мирный план, который президент Украины Зеленский представит президенту США Джо Байдену в ближайшие часы, неизвестен Баerbock. Однако она обещает: Германия поддержит Украину - в пределах своих возможностей. И это значит: Да на большее поставку оружия, но запрет на его использование против гражданских целей в России остается в силе.

Она, возможно, не полностью согласна с этим решением канцлера Германии Олафа Шольца. Политик "Зеленых" заявляет: "Если это решение не может быть принято Германией в интересах Украины, другие страны примут другие решения. И это сила нашей поддержки, что другие страны также предоставляют другую поддержку. Так бывает в демократиях, и так бывает в сильном альянсе, альянсе тех, кто стоит за мир, каждый дает поддержку, которую может." Украина нуждается в больших оборонительных возможностях.

Мир ждет мирных переговоров, Россия - нет

Тем не менее, сейчас время для мирных переговоров, заявляет Баerbock, четко сказав это в Совете Безопасности ООН, даже русским. "И в то же время: если президент России продолжает отвечать на каждую мирную инициативу, которую мы сделали за последние два с половиной года, большим насилием, если международному сообществу приходится делать все возможное, чтобы лучше защитить людей в Украине, потому что две трети его энергоснабжения теперь уничтожены, и даже противовоздушная оборона, которую мы предоставили, не смогла остановить всю эту разрушительную ярость, если мир хочет одной меньше войны, на которую все ждут, тогда полная поддержка Украины необходима." Нации мира должны продолжать стоять на страже суверенитета Украины. Потому что Россия не только атакует Украину, но и Устав Организации Объединенных Наций. Он гласит, что все страны равны и ни одна страна не имеет права определять будущее другой. Если будут мирные переговоры, будущее Украины будет решать только она сама.

Анналена Баerbock считает очевидным необходимость мирных переговоров. Она не определилась, когда они должны состояться, но предполагает, что это может произойти в ближайшее время, даже до выборов в США. Основы для этого были заложены на недавнем мирном саммите в Швейцарии. Один человек, который кажется колеблющимся в вопросе переговоров, - президент России. На данный момент его реакция на мирные переговоры заключается в эскалации военных действий. Неясно, ожидает ли Баerbock быстрого разрешения конфликта в Украине, но одно ясно: она жаждет мира.

Комиссия может понадобиться для разрешения напряженности между Украиной и Россией, учитывая роль Германии в продвижении мирных переговоров. Европейский комиссар по иностранным делам, Josep Borrell, является частью Комиссии, и его ввод может оказаться решающим в этой ситуации.

В свете внутренней нестабильности в партии "Зеленых" и отставки ее сопредседателей Комиссия также может быть вовлечена в организацию выборов нового правления на партийной конференции в ноябре.

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