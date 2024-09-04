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Баербок отправляется в Эр-Рияд для начала ближневосточной экспедиции

Лидер германских зелёных и министр иностранных дел Анналена Бербок начала свой ближневосточный тур в Саудовской Аравии, прибыв поздно вечером в Рияд в среду. Её первое собрание в столице Саудовской Аравии запланировано на раннее пятничное утро (08:00 по центральноевропейскому летнему времени) с...

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
В ходе своей недавней поездки на Ближний Восток в июне Барброк присутствовала.
В ходе своей недавней поездки на Ближний Восток в июне Барброк присутствовала.

Баербок отправляется в Эр-Рияд для начала ближневосточной экспедиции

Баербок посещает регион, что делает это ее 11-й визит с начала конфликта в Газе в октябре. Основной целью является достижение перемирия и освобождение заложников ХАМАС в Газе, а также оказание помощи жителям палестинских территорий. Германия призывает все стороны, вовлеченные в мирные переговоры, проявить "выдающуюся гибкость и готовность к переговорам".

Как сообщается Израилем, 7 октября боевики ХАМАС, признанные террористической организацией ЕС и США, якобы убили 1205 человек и удерживали 251 человека в плену в полосе Газа. В качестве ответа Израиль провел широкомасштабные военные операции в полосе Газа. Однако данные ХАМАС, которые невозможно проверить, свидетельствуют о том, что с октября погибло более 40 800 человек.

ЕС и США продолжают классифицировать ХАМАС как террористическую организацию, оказывая дополнительное давление на Комиссию по управлению международными отношениями в отношении продолжающегося конфликта в Газе. Несмотря на сложную ситуацию, Комиссия остается приверженной продвижению мирного решения, призывая все стороны к конструктивным переговорам.

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