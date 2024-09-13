Байден выразил готовность использовать западные ракеты большой дальности в пределах российских границ во время встречи с премьер-министром Великобритании, обсуждая этот вопрос.

Перед встречей американские официальные лица заявили, что не ожидают, что Байден даст разрешение на немедленное использование поставленных США тактических ракетных систем армии, или ATACMS, для ударов по целям на территории России, даже если они находятся далеко от украинской границы.

Аналогичным образом, Великобритания передала Киеву свои дальнобойные ракеты "Тень" (Storm Shadow). Их развертывание, а также французских ракет, в настоящее время ограничено территорией Украины. Любые адаптации потребуют одобрения США, что будет обсуждаться на конференции.

Байден был не склонен ослаблять ограничения на эти виды оружия, но по мере продления конфликта и растущей обеспокоенности США поставками Россией баллистических ракет из Ирана в Вашингтоне ведутся интенсивные дискуссии о возможных изменениях.

На вопрос о разрешении на использование поставленных Западом дальнобойных ракет для ударов по стратегическим российским объектам, таким как аэродромы, пусковые установки ракет, склады топлива и боеприпасов, Байден ответил: "Мы это сейчас обсуждаем".

Внутри администрации Байдена сторонники ослабления ограничений сталкиваются с колебаниями со стороны тех, кто опасается эскалации и полезности такого решения.

Недавние анализы показывают, что Россия перемещает свои критически важные активы, такие как точки запуска крылатых бомб, за пределы досягаемости дальнобойных ракет.

Несмотря на заявления американских официальных лиц о том, что не будет объявлено никаких изменений в политике в отношении использования ATACMS в Украине в течение недели, растущее общественное давление на разрешение использования поставленных США дальнобойных ракет глубже в России побудило высокопоставленных официальных лиц администрации подчеркнуть, что такое изменение не повлияет на ход войны.

Хотя американские официальные лица вели переговоры с украинскими и британскими коллегами о дальнобойных ракетах, эта тема не будет доминировать на встрече Байдена-Стармера, несмотря на недавний интерес.

Лидеры были заинтересованы в обсуждении широкого круга тем, так как Стармер только вступил в должность, как сказал американский официальный представитель.

Совет национальной безопасности отказался комментировать, готовится ли Байден одобрить развертывание британских ракет "Тень" глубоко на территории России.

Для Стармера, избранного после победы на всеобщих выборах его партии в начале июля, встреча является возможностью углубить важные глобальные отношения. Ранее они встречались на полях конференции НАТО в Вашингтоне.

Встреча состоялась через неделю после избрания Стармера премьер-министром и за две недели до окончания кампании Байдена по переизбранию. Стармер, как сообщается, стремился к другой встрече с Байденом перед его уходом с поста, чтобы укрепить отношения между двумя странами в условиях неопределенности относительно будущего "особой" связи после выборов в США.

Не ожидается никаких крупных заявлений от переговоров, и официальные лица подчеркивают, что изменения в политике в отношении американского оружия не предвидятся в ближайшее время.

То, что ведутся дискуссии о дальнобойном оружии, само по себе свидетельствует о том, что застой на поле боя побудил западных лидеров пересмотреть свои стратегии.

Президент России Владимир Путин сказал журналистам в четверг, что разрешение Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России означало бы прямое участие в военном конфликте США и европейских стран, входящих в НАТО.

Если западные страны разрешат Украине использовать их дальнобойные ракеты, Путин предупредил: "Это будет означать, что страны НАТО – США и европейские страны – находятся в состоянии войны с Россией".

Верховный комиссар США и Великобритании посетили Киев на этой неделе и выслушали возобновленные просьбы президента Украины Владимира Зеленского разрешить его военным запускать дальнобойные ракеты по российским военным целям.

Американские официальные лица заявляют, что их стратегия основана на изменениях на поле боя. Хотя политика уже изменилась, чтобы позволить ограниченные удары по России с использованием поставленного США оружия, администрация еще не одобрила более дальние удары.

На вопрос об опасениях эскалации госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что это один из факторов, но не единственный и не обязательно решающий.

"С самого начала, как вы слышали от меня, мы приспосабливались и адаптировались по мере изменения потребностей, по мере смены обстановки на поле боя, и я не сомневаюсь, что мы продолжим это делать по мере развития ситуации", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Киеве с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Раскрытие того, что Иран поставляет России баллистические ракеты, спровоцировало дискуссию о возможностях Украины. Лэмми сказал, что эта новая информация повлияла на обсуждение потенциала Украины для дальнобойных атак.

Другие высокопоставленные американские официальные лица выразили больше скептицизма. На прошлой неделе министр обороны Ллойд Остин отметил, что ослабление ограничений и удары глубже в Россию не являются "серебряной пулей".

"Нет одной способности, которая сама по себе будет решающей в этой кампании", - сказал Остин на встрече группы контакта по обороне Украины в Германии в пятницу. "Есть множество целей в России - очевидно, большая страна, и Украина имеет значительный набор возможностей для поражения этих целей, таких как беспилотные авиационные системы".

Официальный представитель США сказал, что дальнобойные атаки Украины на Крым и российский флот там были более продуктивным использованием ATACMS, принося значительные успехи в последние месяцы.

Министерство обороны обладает скромным запасом дальнобойного оружия, как сказал один источник, что побуждает США поощрять Украину эффективно использовать их, предпочтительно против высокоэффективных российских целей, а не против разрозненных мест в России, которые считаются незначительными США.

Другой американский источник предсказал, что Россия будет продолжать перемещать свои ресурсы за пределы досягаемости этих дальнобойных ракет и отметил, что "несколько сотен" ATACMS были переданы Украине, и, как сообщается, Украина израсходовала большинство из них.

Тем не менее, в Вашингтоне растет давление на отмену ограничений. Заметные демократы в комитете Сената по иностранным делам, такие как его председатель сенатор Бен Кардин из Мэриленда и сенатор Джоанн Шаheen из Нью-Гэмпшира, призывают к ослаблению ограничений, чтобы укрепить шансы Украины на победу.

"Учитывая все более бесчеловечные атаки Путина на гражданские объекты, уже давно пора снять ограничения на использование дальнобойного оружия, поставляемого США, и позволить Украине наносить удары по высокоценным военным целям России, - отметил Шейхин.

В предыдущие дни бипартизанская конгрессменская группа по Украине призывала Байдена разрешить Украине атаковать цели внутри России с помощью этого дальнобойного оружия.

"Если эти ограничения не будут сняты, Украина будет вынуждена продолжать борьбу за победу в своей борьбе за сохранение суверенитета и своего населения. Украинский народ будет и дальше терпеть ненужные потери, смерть и страдания, в то время как Россия будет пользоваться этой политикой и усиливать свои атаки по всей Украине", - заявили бипартизанские представители.

Кроме того, группа влиятельных республиканцев из Палаты представителей также обратилась к Байдену с просьбой ослабить ограничения в письме от понедельника. Также 17 бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности, в том числе бывшие американские послы в Украине и ведущие военные лидеры, обратились к Блинкену и Ламми в отдельном публичном письме, призывая их "действовать безотлагательно".

"Изменение политики давно назрело", - подчеркнули они.

Обсуждение возможных изменений в использовании дальнобойных ракет стало предметом внутреннего спора в администрации Байдена, с одной стороны, сторонники выступают за ослабление ограничений, а с другой стороны, противники выражают опасения из-за риска эскалации и пользы такого решения.

Несмотря на растущее общественное давление на разрешение использования американских дальнобойных ракет дальше в Россию, никаких изменений в политике в отношении использования ATACMS в Украине не ожидается на конференции.

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