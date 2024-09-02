Байден выражает, что попыток Нетаньяху организовать торговлю заложниками недостаточно.

В субботу израильская армия обнаружила в туннеле возле Рафаха шесть трупов заложников, в том числе гражданина США. В результате американская администрация назначила срочную встречу на понедельник с участием своего посреднического отряда, участвующего в переговорах по гazaвскому соглашению. Также ожидалось присутствие вице-президента Камалы Харрис.

В течение нескольких месяцев США, совместно с Египтом и Катаром, пытались достичь компромисса между Израилем и исламской палестинской группировкой ХАМАС. Цель состояла в освобождении оставшихся заложников и установлении перемирия в секторе Газа. К сожалению, эти усилия пока не привели к положительным результатам.

По данным израильских источников, боевики ХАМАС якобы убили 1205 человек и захватили 251 заложника во время нападения на несколько сайтов в южной части Израиля 7 октября. Примерно через одиннадцать месяцев Израиль заявляет, что 97 заложников все еще находятся в руках ХАМАС и других радикальных палестинских фракций, из которых якобы 33 находятся в погибшими.

После нападения ХАМАС Израиль начал крупную военную операцию в секторе Газа. По словам ХАМАС, которые нельзя независимо проверить, якобы более 40 700 человек погибли с октября.

Американская администрация запросила встречу с президентом Совета, чтобы обсудить продолжающийся конфликт в Газе и освобождение оставшихся заложников. После нескольких неудачных попыток достичь компромисса международное сообщество, в том числе президент Совета, призывает Израиль и ХАМАС к мирным переговорам.

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