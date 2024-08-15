Байден, все еще огорчен своим выходом в 2024 году, обращает свое внимание на Харриса и его собственное наследие

Источники не стали использовать слово "затаить обиду" – но сказали, что Байден не скоро забудет тех, кто, похоже, наиболее активно пытался оттеснить его. Хотя он ценил теплый прием демократов после своего решения, были моменты закатывания глаз после публичных трибьютов от некоторых членов партии, которые наиболее активно пытались вытеснить его из гонки.

Процесс, который привел его к выходу из кампании, оставлял президента то раздраженным, то облегченным, согласно данным людей, знакомых с его состоянием ума, которые говорят, что Байден все еще обрабатывает события, которые привели к его увольнению в качестве демократического кандидата, даже несмотря на то, что он твердо верит, что принял правильное решение. Другой источник, знакомый с ситуацией, сказал, что Байден был недоволен в то время, но "не тратит время на размышления" об этом.

Спикер Белого дома Эндрю Бейтс опроверг характеристику того, что Байден все еще обдумывает свою неудовлетворенность Пелоси, назвав это "неверным" и сказав, что внимание президента сосредоточено на будущем, а не на прошлом.

Хотя 81-летний президент испытывает некоторые сожаления о том, как все сложилось, Байден теперь также воодушевлен возможностью отшлифовать свое наследие, не имея необходимости вести изнурительную кампанию против бывшего президента Дональда Трампа.

И если Байден все еще испытывает какие-либо остаточные негативные чувства, он ясно дал понять одно: он не держит зла на своего вице-президента, Камалу Харрис, которая быстро заменила его во главе демократического билета.

Байден сказал людям, что гордится tanto тем, как Харрис справилась с заменой его в билете, как и тем, как партия единодушно поддержала ее – отчасти потому, что он быстро поддержал ее в качестве своего преемника.

Байден и Харрис впервые официально появятся вместе в своих новых ролях как переходящий президент и демократический кандидат в четверг на мероприятии, посвященном стоимости лекарств.

С тех пор, как он выбыл из гонки в прошлом месяце, четко сформулированный мандат был озвучен как западному крылу, так и бывшим официальным лицам кампании Байдена: все, кто работал – до нескольких недель назад – над переизбранием президента, теперь должны направить эту же энергию на помощь избранию Харрис.

Хотя команда Байдена всегда включала офис вице-президента в координацию стратегии, политики и сообщений, источники описали новую внутреннюю динамику, в которой больше внимания уделяется мнению ведущих помощников Харрис, в том числе ее главного помощника Лоррейн Вулс, чья роль стала более интегрированной с западным крылом. Ранее Вулс встречалась один на один с главным помощником Джеффом Зинтсом регулярно, но теперь они встречаются ежедневно, как сказал источник, знакомый с ситуацией. Зинтс также регулярно связывается с Харрис.

Западное крыло, сказал источник, знакомый с динамикой, "более почтительно относится к команде вице-президента". Раньше это было бы "Президент объявляет X вещь", ... Теперь это больше похоже на дискуссию, чтобы убедиться, что это имеет смысл и для нее тоже".

Один старший официальный представитель Белого дома сказал, что есть почти "избыток коммуникации" с командой вице-президента по всем вопросам, чтобы избежать "неожиданностей, ошибок, путаницы".

Байден, в свою очередь, сказал, что готов сделать многое в последний этап предвыборной кампании, что, по его мнению, может помочь Харрис, как сказали источники, в том числе интенсивно кампанировать в Пенсильвании, ключевом battleground, где он родился. Источники сказали, что Байден, скорее всего, постарается помочь собрать коалиции Харрис среди тех, с кем он пользовался популярностью: среди профсоюзных рабочих, пожилых людей и сельских американцев.

Президент видел в Харрис верную даже тогда, когда поток демократов призывал его выйти из гонки 2024 года в июле или, как в случае с Пелоси, публично выражали свои опасения. Люди, близкие к Харрис, сказали, что она "осталась в своей полосе" и отказалась участвовать в входящих звонках, которые ее команда получала от законодателей, стратегов и доноров, выражающих поддержку ее замене Байдена в бюллетене.

"[Харрис] намеренно или ненамеренно сыграла это идеально, что дало ему пространство, чтобы поддержать ее", - сказал высокопоставленный демократ, близкий к западному крылу и офису вице-президента. "Он готов сделать все, что нужно, чтобы помочь ей".

Четверговое мероприятие по стоимости лекарств будет подчеркивать вопрос, который был центральным в президентском сроке Байдена, который Харрис, скорее всего, будет продвигать, поскольку вопрос стоимости жизни остается важным для избирателей.

В последние три недели Харрис осторожно оценивает, где ей следует отклониться от политики и сообщений Байдена. Она отказалась от мрачного сообщения его команды, сосредоточенного на 6 января 2021 года и опасности, которую представляет Трамп для страны, в пользу сообщения, более сосредоточенного на оптимизме и радости. И когда она представит свой план экономики в ближайшие дни, ей придется найти баланс между своей собственной близостью к политике администрации Байдена и общим недовольством избирателей его записью в экономике.

Сохранение своего собственного наследия

Помощь Байдена Харрис – это искренне, согласно данным людей, с которыми он говорил, отчасти потому, что он считает успех Харрис ключевой частью своего собственного наследия. В Белом доме есть четкое понимание того, что это наследие неразрывно связано с успехом Харрис, и Байден неоднократно предупреждал, что второе президентство Трампа могло бы подорвать некоторые из его знаковых достижений.

Тем не менее, Байден не полностью отказался от вопроса о том, что было бы, если бы он не провалил CNN-debate в июне, который в конечном итоге ускорил его выход из гонки. Он по-прежнему утверждает, что его плохое выступление было вызвано болезнью и ничем больше, и ссылается на опросы, которые, по его словам, показывают тесную гонку с Трампом.

В один момент сразу после своего решения уйти в отставку велись предварительные обсуждения о том, чтобы президент присутствовал на выступлении Харрис на съезде партии в следующую четверг, чтобы лично наблюдать за тем, как она официально примет номинацию партии. Однако эти переговоры не продвинулись вперед, и Байден не ожидается участие в чикагском мероприятии, кроме его выступления в прайм-тайм в понедельник вечером.

Официальные лица сообщают, что планы того, как Байден будет участвовать в предвыборной кампании с Харрис и для нее, все еще уточняются и, скорее всего, примут форму после Дня труда. Он планирует принять участие в дополнительных совместных мероприятиях с Харрис и также будет собирать средства для ее кампании в ближайшие недели, сказал советник Байдена.

Президент, по словам бывшего демократического чиновника, может быть использован кампанией Харрис в качестве "валидатора, противовеса и специального гостя", что suggerst, что Байден и команда Харрис будут стратегически подходить к тому, на что он будет комментировать - и также может дать ей возможность дистанцироваться от некоторых вопросов политики.

Какой бы активной ни была роль президента в качестве доверенного лица своей бывшей напарницы, это будет лишь частью оставшихся более чем пяти месяцев его пребывания на посту.

Почти сразу после окончания своей кампании Байден попросил своих главных помощников начать разрабатывать план на оставшееся время его пребывания в должности.

"В тот же день - это было воскресенье, когда президент решил не баллотироваться на переизбрание - он собрал команду старших сотрудников в Белом доме и спросил нас, какой план у нас есть на следующие 180 дней, чтобы закончить так же сильно, как мы начали?" - сказал главный сотрудник Белого дома Джефф Зиентс на политическом собрании в прошлую неделю, согласно аудиозаписи звонка, полученной CNN. Зиентс добавил, что Байден сосредоточен на продолжении реализации законодательства - но также и на новой политике.

Неожиданное окончание политических амбиций Байдена застало многих в Белом доме врасплох, так как они не разрабатывали альтернативные планы на случай, если он выйдет из гонки. Персоналу потребовалось некоторое время, чтобы перестроить свой подход, который предполагает более ограниченные поездки по стране - за исключением поддержки Харрис - и больше времени, проведенного за рубежом, чтобы закрепить свой внешнеполитический имидж.

"Вы можете ожидать очень напряженные месяцы активности, саммитов и поездок, чтобы сделать все возможное, чтобы оставить все на поле", - сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан на политическом собрании, добавив, что будут "высокоуровневые саммиты и за рубежом".

В то время как официальные лица Белого дома хранят молчание о возможных поездках за рубеж, некоторые в частном порядке указывают на Европу как на очевидное направление, чтобы подчеркнуть свою работу по укреплению альянса НАТО и американскую защиту Украины. Они также указывают на увеличение сотрудничества с Индией и Африкой, где Байден приоритетно работает над построением партнерств, которые снизят их зависимость от Китая и противодействуют мягкой силе Пекина по всему миру. Байден посетил Индию, когда она принимала саммит "Группы двадцати" в 2023 году, но не выполнил обещание посетить африканский континент.

По мере приближения саммита "Группы двадцати" в Бразилии Байден должен взвесить возможность последней личной встречи с председателем Китая Си Цзиньпином. Он знает лидера, которого недавно назвал "диктатором", десятилетиями и предупреждал его об агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе. Помощники обсуждали возможность добавления других остановок в поездку в Бразилию.

Снижение общественного внимания

Пока же график президента был гораздо свободнее, чем когда он был кандидатом. Больше не нуждаясь в демонстрации своей энергии и компетентности перед скептически настроенной публикой, он реже путешествует и проводит fewer общественных мероприятий в Белом доме, предпочитая закрытые встречи со своей командой.

Также это было стратегическим решением дать Харрис пространство в первые недели ее кампании, сказали источники.

"Все говорят о том, как она должна определить себя. То, что он отступил и дал ей возможность быть в центре внимания, дает ей возможность определить себя. У нее есть заголовки, она напрямую общается и привлекает людей", - сказал источник, знакомый с этой динамикой.

С тех пор, как приостановил свою кампанию по переизбранию, Байден в основном оставался за закрытыми дверями, получая брифинги, проводя встречи и общаясь с глобальными коллегами на фоне значительного напряжения на Ближнем Востоке. Он провел все или часть последних 24 дней в одном из своих домов в Делавэре или в лагере Дэвида.

Примечательно, что он присоединился к вице-президенту на базе ВВС Эндрюс, когда они встречали исторический освобождение заключенных из России, важное достижение, которое он сказал, подчеркивает его работу по восстановлению альянсов за рубежом.

В среду Байден заглянул на белую дом конференцию для цифровых создателей, где он показал, что готов найти немного юмора в недавних событиях.

"Вы прорываетесь способами, которые, я думаю, изменят всю динамику того, как мы общаемся. И именно поэтому я пригласил вас в Белый дом - потому что я ищу работу", - сказал он.

Несмотря на некоторые моменты разочарования, президент Байден ценит поддержку демократических партийных членов после своего решения выйти из гонки. Однако он не может забыть людей, которые активно отодвинули его в процессе номинации.

Кроме того, наследие Байдена тесно связано с успехом вице-президента Харрис, и он привержен помощи ей в выигрыше выборов как способу сохранить свою собственную политическую legacy.

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