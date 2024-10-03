Байден ведет переговоры с Израилем по поводу стратегии ответных мер Ирана

В высокострессовой ситуации администрация США ведёт переговоры с Израилем о возможных ударах по нефтяной инфраструктуре Ирана. Президент Байден подтвердил переговоры, подчеркнув важность соразмерности. В результате, цены на нефть выросли.

Президент Джо Байден признал, что правительство США ведёт переговоры с Израилем о возможных ударах по нефтяным объектам Ирана. На вопрос о его позиции по отношению к израильским атакам на нефтяные объекты Ирана Байден ответил: "Мы погружены в эти переговоры". Он ненадолго замолчал, прежде чем добавить: "Я считаю, что это было бы несколько... неопределённо".

Цены на нефть резко выросли после этих заявлений. Глобальный бенчмарк Brent вырос на четыре процента на рынках, в то время как американская нефть WTI выросла на пять процентов. Ранее Байден выразил мнение, что реакция Израиля на ракетный удар Ирана не будет быстрой.

Иран начал значительный ракетный удар по Израилю во вторник вечером, что стало вторым таким нападением за шесть месяцев. Большинство запущенных ракет были успешно перехвачены. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отомстить. "Кто бы ни напал на нас, мы ответим", - заявил Нетаньяху. Кроме того, военный спикер Даниэль Хагари объявил о "последствиях": "У нас есть планы, и мы действуем тогда и там, где считаем нужным".

Ходят слухи о возможных ударах по ядерным объектам Ирана. На вопрос, поддержит ли он такие действия Израиля, президент США Байден сказал в среду: "Ответ - нет. Мы проконсультируемся с израильтянами о их действиях". Все страны G7 согласны с тем, что Израиль имеет право ответить на нападение Ирана. "Но ответ должен быть соразмерным", - сказал Байден.

Между тем, конфликты между Израилем и ливанской шиитской группировкой "Хезболла", поддерживаемой Ираном, продолжаются. Сегодня, в четверг, армия Израиля объявила об уничтожении 15 боевиков "Хезболлы" в результате авиаудара по селу Бинт Джубайль на юге Ливана. Сообщается, что здание, на которое был нанесён удар, использовалось для хранения оружия.

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Президент Джо Байден выразил своё несогласие с возможными ударами по ядерным объектам Ирана, сказав: "Ответ - нет. Мы проконсультируемся с израильтянами о их действиях". Во время пресс-конференции президент Байден подчеркнул важность соразмерности в любом ответе на действия Ирана, сказав: "Мы считаем, что ответ должен быть соразмерным".

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