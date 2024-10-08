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ПолитикаНовости

Байден столкнулся с неудачей, когда Верховный суд отклонил срочную апелляцию на аборты в Техасе.

Верховный суд в понедельник утвердил судебное распоряжение, препятствующее администрации Байдена вводить в Техасе политику, обязывающую больницы предоставлять услуги по клиническому аборту, или faces the repercussion of losing federal financial aid.

 and  Ksenia Johnson
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Под лучами солнца в конце дня, Суд апелляционной инстанции США ярко освещен, расположенный в...
Под лучами солнца в конце дня, Суд апелляционной инстанции США ярко освещен, расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, 25 августа.

Байден столкнулся с неудачей, когда Верховный суд отклонил срочную апелляцию на аборты в Техасе.

Судьи отклонили ходатайство Министерства юстиции об отмене предыдущего решения и возвращении дела на дальнейшее рассмотрение. Это решение признало недействительными правила Министерства здравоохранения и социальных служб, согласно которым больницы обязаны предоставлять аборты в экстренных ситуациях даже в тех штатах, где эта практика запрещена.

Эти события ставят вызов перед администрацией Байдена в ее попытках защитить право на аборты после отмены решения "Роу против Уэйда" Верховным судом в 2022 году.

Решение, принятое в понедельник, также гарантирует, что Верховный суд не будет рассматривать вопрос об абортах в ближайшее время – по крайней мере, временно – после двух значительных дел об абортах в прошлом сезоне, одно из которых из Айдахо подняло подобные вопросы, как и спор в Техасе.

Обращение Верховного суда с делами из Айдахо и Техаса оставляет без ответа вопросы о том, обязаны ли федеральные больницы предоставлять аборты пациентам с осложнениями беременности, угрожающими их здоровью, даже в тех штатах, где процедура запрещена.

Техас, наряду с другими ответчиками, добился приостановки руководства администрации Байдена для больниц, утверждая, что закон об экстренной медицинской помощи (EMTALA) превосходит ограничения абортов на уровне штата. Решение Верховного суда о запрете администрации реализовывать эту политику в Техасе было поддержано Апелляционным судом 5-го округа США.

Генеральный прокурор США Элизабет Прелогар просила Верховный суд отменить это решение и поручить нижним судам пересмотреть дело в свете недавних юридических достижений.

В прошлом сезоне Верховный суд отказался принимать решение по аналогичному делу из Айдахо, где Министерство юстиции подало в суд на штат из-за строгого запрета на аборты, утверждая, что запрет нарушает EMTALA из-за отсутствия исключений для абортов в случае осложнений беременности, угрожающих здоровью женщин, но не представляющих немедленной угрозы для их жизни.

Верховный суд приостановил решение нижнего суда, запрещающее запрет в экстренных ситуациях, и взял дело до полного завершения апелляционного процесса, только чтобы решить 5-4 этим летом, что дело было рассмотрено преждевременно, и отправить его обратно в нижние суды.

Решения Верховного суда по делам об абортах в Техасе и Айдахо оставляют вопросы об обязанности федеральных больниц предоставлять аборты в экстренных ситуациях в штатах с запретом на аборты, делая политику администрации Байдена по поддержке права на аборты более сложной.

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