Байден столкнулся с неудачей, когда Верховный суд отклонил срочную апелляцию на аборты в Техасе.

Верховный суд в понедельник утвердил судебное распоряжение, препятствующее администрации Байдена вводить в Техасе политику, обязывающую больницы предоставлять услуги по клиническому аборту, или faces the repercussion of losing federal financial aid.