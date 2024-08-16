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ПолитикаНовостиПравосудие

Байден принимает оппонентов Кремля после освобождения в Белом доме

Два недели назад, Владимир Кара-Мурза был освобожден в рамках крупного обмена заключенными между Россией и Западом.Теперь он в США - и встречен на самом высоком уровне.

 and  Elizabeth Wells
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Вадим Кара-Мурза является одним из самых известных оппозиционных деятелей в России
Вадим Кара-Мурза является одним из самых известных оппозиционных деятелей в России

- Байден принимает оппонентов Кремля после освобождения в Белом доме

Президент США Джо Байден принял в Вашингтоне критика Кремля Владимира Кара-Мурзу, недавно освобожденного из российского плена. Белый дом объявил, что Байден встретился с оппозиционной фигурой и его семьей в здании правительства, чтобы поприветствовать его в Соединенных Штатах.

Кара-Мурза был одним из более чем 20 заключенных, освобожденных две недели назад в результате беспрецедентного обмена заключенными между Россией и США, Германией и другими западными странами. Среди освобожденных также были несколько американских граждан.

Кара-Мурза, 42-летний видный российский оппозиционер, был приговорен к 25 годам лишения свободы в трудовом лагере в России в апреле 2023 года по обвинению в государственной измене. Он не имел гражданства США, но обладал Грин-картой, дающей ему право на постоянное проживание в Соединенных Штатах. После освобождения он initially отправился в Германию.

Во время встречи президент Байден выразил свою приверженность поддержке Кара-Мурзы в его стремлении к справедливости, учитывая его несправедливое заключение в России. Международное сообщество широко осудило 25-летний срок Кара-Мурзы как политически мотивированное осуждение.

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