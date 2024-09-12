Байден подчеркивает 30-ю годовщину принятия Закона о насилии в отношении женщин на поздних этапах своего президентства.

Президент, подчеркивая знаковый закон, который он инициировал как сенатор США, примет участие в мероприятии на Южной лужайке Белого дома, на котором присутствуют около 1000 выживших, активистов, бывших сотрудников и сторонников, чтобы почтить этот закон. Администрация Байдена представляет новые инициативы по борьбе с насилием на основе пола, которые будут координироваться с годовщиной этого закона, сообщили официальные лица администрации.

В статье, которая будет опубликована в четверг, президент хвалит "значительные достижения" благодаря этому закону за последние 30 лет и подчеркивает, как его принятие ослабило табу на домашнее насилие.

"В то время общество в основном отводило взгляд, игнорировало просьбы о помощи или винило жертв. Это было несправедливо", - написал Байден в статье в четверг. "Я всегда верил, что прекращение насилия над женщинами требует всеобъемлющей культурной трансформации - одну, которая выведет эту скрытую эпидемию из тени".

Эта инициатива происходит в то время, когда Байден переходит к уникальной фазе своего президентства после решения не баллотироваться на второй срок в Белом доме. Хотя основное внимание уделяется кандидатам на предвыборной кампании, президент ищет способы укрепить ключевые проекты своего наследия как на внутреннем, так и на международном уровне.

Закон о защите женщин от насилия, над которым Байден сыграл решающую роль в разработке и внесении впервые в 1990 году, является одним из самых значимых для него законов за его пятидесятилетнюю политическую карьеру. Президент неоднократно называл его своим самым важным законодательным достижением, так как он впервые предоставил всеобъемлющие меры защиты и помощи выжившим от домашнего насилия и сексуального насилия.

"Он это сделал и вытащил это из тени", - сказал бывший сенатор Барбара Боксер, которая работала с Байденом над этим законом в начале 1990-х годов. "В те годы насилие над женщинами, особенно в браках и отношениях, было хорошо скрытой тайной. Женщина появлялась с синяком на лице. Она никогда не признавалась, что это сделал ее муж. Это редко считалось преступлением".

"Джо был возмущен этим", - сказала Боксер в интервью CNN. "Он сказал: "Нет такого понятия, как так называемое домашнее насилие. Это просто насилие. И мы должны вынести этот вопрос на свет".

Байден представляет новые стратегии борьбы с домашним насилием

Президент снова обратит внимание на эту тему в четверг, когда примет участие в мероприятии перед годовщиной принятия этого закона. Выжившие поделятся своими личными историями, чтобы подчеркнуть, почему гарантии, установленные Законом о защите женщин от насилия, так важны для тех, кто столкнулся с насилием.

Новые меры от администрации Байдена, которые будут представлены в четверг, включают объявление Министерства юстиции о выделении 690 миллионов долларов в виде грантов для поддержки выживших от насилия на основе пола и создание Бюро по вопросам насилия на основе пола в Министерстве жилищного строительства и городского развития для решения жилищных проблем выживших.

Министерство юстиции также объявит о финансировании Национального ресурсного центра по киберпреступлениям против отдельных лиц для борьбы с "киберпреследованием, несанкционированным распространением интимных изображений и другими формами насилия, облегчаемого технологиями", согласно Белому дому. Администрация также объявит добровольные обязательства от технологических компаний по борьбе с созданием сексуального насилия с использованием изображений, в том числе контента, созданного с помощью искусственного интеллекта.

"Теперь речь идет о том, как расти, как встречать следующую задачу", - сказал заместитель генерального прокурора Лиза Монaco, которая ранее работала с Байденом в комитете по судебной системе Сената. "Мы строим на истории и наследии от работы президента в начале этого разговора, в продвижении этого закона, в изменении".

Переориентация разговора о домашнем насилии

Байден впервые представил Закон о защите женщин от насилия в 1990 году, чтобы предоставить защиту выжившим и изменить нарратив о проблеме домашнего насилия.

"Этот закон имеет три основные, но простые цели: сделать улицы безопаснее для женщин; сделать дома безопаснее для женщин; и защищать гражданские права женщин", - сказал Байден на слушании в Сенате в 1990 году.

В качестве председателя комитета по судебной системе Сената Байден провел одни из первых значительных слушаний по вопросу домашнего насилия, в которых участвовали женщины, рассказывающие о своих ужасных переживаниях с насильственными инцидентами. В своих усилиях по повышению осведомленности о проблеме сотрудники комитета по судебной системе читали показания женщин, которые страдали от насилия со стороны своих партнеров, и обращались в приюты для пострадавших женщин и полицейские участки, чтобы собрать данные и получить представление о сообщениях о насилии над женщинами.

"Это было в основном о том, чтобы менять attitudes и повышать осведомленность, чтобы изменить разговор об этой проблеме", - сказал Моноко, которая была молодым сотрудником в то время. "Это было о том, чтобы действительно бросить свет на проблему, на несправедливость и показать, что закон этого не покрывает и почему он должен эволюционировать".

Боксер работала с Байденом над этим законом, когда она служила в Палате представителей, и позже в Сенате. В интервью CNN она упомянула случай, когда Байден присоединился к группе женщин-конгрессменов, чтобы обсудить этот закон, но позволил женщинам взять на себя руководство.

"То, что Джо Байден продемонстрировал в те годы, было его уважением к женщинам и желанием продвинуть нас вперед", - сказала Боксер. "У него было такое чувство в сердце, что он хотел, чтобы женщины сидели в переднем ряду, и он не хотел затмевать их. Он хотел сотрудничать с нами".

Байден позже добавил Закон о защите женщин от насилия в Закон о контроле за преступностью и правоохранительными органами, который президент Билл Клинтон подписал в 1994 году. Этот всеобъемлющий закон о преступности включал запрет на assault weapons и направил 100 000 новых полицейских, но также включал более жесткие нормы осуждения и стимулы для штатов для внедрения обязательных минимальных стандартов - элементы, которые многие теперь считают способствующими эпохе массового заключения.

Регламент VAWA существенно усилил защиту и поддержку жертв домашнего насилия, сексуального насилия и преследования. Он установил Национальную горячую линию помощи жертвам домашнего насилия, которой воспользовались более 7 миллионов раз с 1996 года. Закон обеспечил финансирование центров помощи жертвам изнасилований, женских приютов и программ помощи выжившим, а также усилил программы обучения для правоохранительных органов, адвокатов, прокуроров и судей по вопросам насилия на основе пола.

Противодействие злоупотреблению властью

При каждом продлении закона Байден и его сторонники расширяли его охват, включив в него жертв насилия в отношениях и лиц любой сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Они также усилили ресурсы для иммигрантов и общин меньшинств.

Так как закон нуждается в продлении каждые пять лет, он сталкивался с трудностями в Конгрессе. Закон истек в 2019 году при бывшем президенте Трампе, что заставило Байдена сделать его возобновление приоритетом после вступления в должность.

По словам Дженнифер Кляйн, директора Совета по гендерной политике в Белом доме, "Байден был решительно настроен на то, чтобы он был переутвержден, стремился к поддержке обеих партий и сохранил предыдущие достижения закона; расширяя, углубляя и решать новые проблемы".

В 2022 году закон был продлен и включил новые защиты для ЛГБТК+ выживших и лиц в общинах коренных народов и сельских районах. Он также ввел новые меры для борьбы с онлайн-harassment и abuse. Планы по устранению так называемого "boyfriend loophole" в рамках продления были отменены, но позже включены в двусторонний закон о безопасности оружия, принятый позже в том же году.

Байден неоднократно заявлял о своей приверженности борьбе с насилием в отношении женщин, уходящей корнями в семейные ценности.

"Мой отец верил, что самое серьезное преступление, которое можно совершить, - это злоупотребление властью, а самое серьезное преступление для мужчины - поднять руку на женщину или ребенка. Вот в чем суть этого закона: в злоупотреблении властью", - сказал Байден в 2022 году.

В предстоящем интервью бывший сенатор Барбара Боксер поделится воспоминаниями о роли Байдена в разработке и внесении Закона о насилии в отношении женщин, отметив, что он сыграл решающую роль в выведении проблемы домашнего насилия из тени. В рамках инициатив администрации Байдена по празднованию 30-летия Закона о насилии в отношении женщин будет объявлено о выделении средств Национальному ресурсному центру по киберпреступлениям против individuals для борьбы с насилием, облегчаемым технологией, тем самым укрепляя приверженность борьбе со всеми формами насилия на основе пола.

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