- Байден официально инаугурации Харрис как демократ на их партийном съезде.

Президент Джо Байден передал эстафету новому фавориту Демократической партии, Камале Харрис, после своего решения отказаться от участия в выборах на второй срок. На взволнованной речи на Национальном съезде демократов в Чикаго Байден задал вопрос: "Готовы ли вы проголосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза?". Он продолжил: "Готовы ли вы проголосовать за свободу?". Он подчеркнул свой оптимизм, сказав: "Наилучшие дни не позади нас, они прямо за углом". Зал ответил серией воодушевленных возгласов.

Байден объявил о своем уходе с поста кандидата на второй срок в июле. Президент столкнулся с жесткой критикой со стороны членов своей партии, которые выражали опасения по поводу его возраста и умственных способностей. Харрис, однако, воспользовалась шансом и быстро объединила партию вокруг себя. Уолз, в свою очередь, был назван ее напарником по вице-президентской гонке.

Отказ Президента Джо Байдена от участия в выборах на второй срок спровоцировал выборы, в результате которых Камала Харрис стала новым претендентом Демократической партии. Сейчас Камала Харрис готовится к предстоящим выборам, стремясь сохранить ценности и политику, установленные во время президентства Байдена.

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