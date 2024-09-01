Байден объявляет о трагическом обнаружении шести погибших заложников в Газе, среди которых американский пленник Голдберг-Полин.

23-летний человек был среди 251 человек, захваченных боевиками Палестины во время инцидента 7 октября, происходящего из южного региона сектора Газа. Около 100 человек все еще удерживаются в заложниках, при этом несколько сообщений указывают на гибель более 50 заложников по данным израильских сил.

На недавнем Демократическом национальном съезде родители Голдберг-Полин обратились к аудитории. Голдберг упомянула в своей речи, что среди заложников были восемь американских граждан, в том числе их сын. Ее эмоциональные слова вызвали слезы у нескольких делегатов.

В четверг семья Голдберг-Полин, а также другие родственники заложников собрались на границе сектора Газа. Они использовали громкоговорители, чтобы попытаться связаться со своими близкими в Газе. "Привет, это мама, Херш", - кричала мать Голдберг-Полин. "Я молюсь Богу, чтобы ты вернулся домой целым и невредимым. Я люблю тебя, будь сильным".

В апреле ХАМАС опубликовал видео с Голдберг-Полином. На кадрах он обвиняет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот бросил заложников на произвол судьбы, оставив их в руках ХАМАС. Голдберг-Полин якобы получил серьезные ранения во время налета ХАМАС на музыкальный фестиваль Нова на юге Израиля 7 октября и был похищен в сектор Газа.

На видео Голдберг-Полин сидит на пластиковом стуле в красной рубашке, у него ампутирована левая рука. "Изначально я планировал повеселиться с друзьями, но вместо этого боролся за свою жизнь с ранениями по всему телу", - сказал он в видео.

После массированной атаки Израиль начал широкомасштабные военные операции в секторе Газа. По данным ХАМАС, которые не подтверждены, более 40 600 человек погибли с тех пор.

На пресс-конференции представитель семьи Голдберг-Полин призвал международное сообщество оказать помощь, выразив обеспокоенность по поводу других семей заложников, оказавшихся в подобной ситуации. Красный Крест также активно вовлечен, выступая за благополучие всех заложников, в том числе из других стран.

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