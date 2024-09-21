Байден намерен окончательно закрепить партнерство Квад через саммит в своем родном городе.

Текущее партнерство переходит в новую фазу, так как половина его руководителей – президент Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида – готовятся уйти в отставку. С целью оставить значительный след в своей внешней политике президент смотрит на альянсы, подобные Квад, чтобы начать последнюю дипломатическую главу, противодействуя растущему влиянию Китая, готовясь передать власть новому руководству.

Несмотря на заверения о прочности коалиции Квад, предстоящая смена власти в Соединенных Штатах, с потенциальными лидерами, такими как вице-президент Камала Харрис или бывший президент Дональд Трамп, и их ожидаемой политикой в отношении альянсов и Китая, может бросить значительную тень на это собрание в выходные. В то время как квартет планирует будущие шаги, они будут оценивать направление и подход, которые придут.

Квад, которое президент Байден возвел в ранг высшего уровня в начале своего срока, служит жизненно важным краеугольным камнем его стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что на передний план выйдут дискуссии о спорном поведении Китая в Южно-Китайском море, когда лидеры соберутся в субботу, как об этом намекали официальные лица США.

Советник по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что лидеры обсудят препятствия, которые остаются в регионе из-за агрессивных военных действий Китая, нежелательных торговых практик и сложностей, связанных с Тайваньским проливом.

Во время своей четвертой встречи лидеры, как ожидается, объявят о развитии в области морской безопасности и сотрудничестве между береговой охраной. Кроме того, они сосредоточатся на сотрудничестве в области гуманитарной помощи и реагировании на стихийные бедствия, улучшении инфраструктуры и передовых технологиях.

Самое личное объявление для президента будет связано с запуском совместной инициативы по борьбе с раком вместе с лидерами Квад. Этот проект, расширение инициативы президента «Лунный проект по борьбе с раком», направлен на снижение случаев рака шейки матки в регионе Индо-Тихоокеанского региона за счет продвижения скринингов на рак шейки матки и вакцинации против ВПЧ.

«Лунный проект по борьбе с раком» является одним из самых личных проектов президента в Белом доме, вдохновленный потерей своего сына Боу от рака мозга. Проект, созданный для искоренения рака, получил дополнительное финансирование в 2022 году для продвижения передовых исследований в области рака.

Президент стремится оставить личный след на своей последней встрече с премьер-министрами Кисида, Альбанес и Моди, приглашая их в Уилмингтон, Делавэр, примерно в 160 км к северу от Вашингтона, округ Колумбия, дом для около 71 000 человек. Изначально планировалось, что правительство Индии будет проводить саммит Квад в этом году, но роли поменялись, когда срок полномочий президента подходил к концу. Лидеры соберутся в Нью-Йорке на Генеральную Ассамблею ООН вскоре после этой встречи.

В ходе встреч с каждым лидером Байден проведет частные встречи на своей усадьбе в выходные, где он часто проводит время. Он встретится с Альбанесом в пятницу, а затем с Кисида и Моди в субботу. Эти конфиденциальные беседы будут скрыты от глаз прессы, что отличается от обычных двусторонних встреч президента, на которых обычно присутствуют хотя бы несколько представителей прессы.

Основное собрание Квад состоится в Архимерской академии, частном католическом учреждении, которое Байден посещал в Клеймонте, Делавэр. В программе запланированы встреча лидеров, мероприятие «Лунный проект по борьбе с раком» и частный ужин.

Многие президенты США использовали свои личные резиденции, чтобы наладить тесные связи с мировыми лидерами. В 1983 году президент Рейган и первая леди Нэнси Рейган приняли королеву Елизавету II и принца Филиппа в своем ранчо в горах Санта-Иnez, Калифорния. Дождь помешал запланированной верховой езде, но королевская чета все же посетила Рейганов во время мексиканского обеда.

Президент Джордж Буш дважды приглашал президента России Владимира Путина в свои семейные дома – один раз в свой ранчо в Кроуфорде, Техас, в 2001 году, а затем в Уокерс-Пойнт, семейную усадьбу в Кеннебанкпорте, Мэн, в 2007 году. Во время этих встреч лидеры ловили рыбу и обсуждали системы противоракетной обороны среди своих бесед.

Президент Трамп, будучи в должности, часто приглашал мировых лидеров в свой клуб Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида. Форум с премьер-министром Японии Синдзо Абэ включал послеобеденную игру в гольф и превратился в импровизированную дипломатическую стратегическую сессию, когда лидеры узнали об неожиданном запуске ракеты Северной Кореей во время ужина в частном клубе.

Президент Байден практикует свою собственную домашнюю дипломатию в эти выходные, подчеркивая свои намерения предоставить лидерам «место и сообщество, которое так много сформировало того общественного деятеля и лидера, кем он стал». Он добавляет, что «это также отражение его убеждения, что, подобно политике, внешняя политика тоже личная».

Предстоящая политическая передача власти в Соединенных Штатах, с потенциальными лидерами, такими как вице-президент Камала Харрис или бывший президент Дональд Трамп, может существенно повлиять на стратегии Квад в отношении Китая и будущих альянсов. Среди наиболее актуальных тем на встрече лидеров будут обсуждения действий Китая в Южно-Китайском море и их влияние на региональную политику.

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