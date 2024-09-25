Байден играет с юмором, прежде чем стать искренним.

Выходящий лидер США прощается с мировой ареной: Президент Байден выступает на ежегодном дебате Генеральной Ассамблеи ООН. В своем выступлении он затронул различные глобальные вопросы, но при этом вселил оптимизм.

На ежегодном дебате Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 81-летний Президент Джо Байден начал свою речь шуткой о своем возрасте: "Я, возможно, выгляжу как бодрый 40-летний, но я знаю лучше." Аcknowledging, что это его четвертое и последнее выступление в качестве Президента США на этой площадке, он оглянулся на значительную часть истории. Улыбаясь своим политическим достижениям, Байден подчеркнул свои успехи в ожидаемом выступлении.

Уход Байдена с трибуны ООН стал важным событием во время дебатов на Ассамблее. Будучи в лучшем положении по сравнению со своим предшественником, скептиком ООН Дональдом Трампом, влияние Байдена на международное сотрудничество будет упущено. С его уходом в январе, споры о его возрасте привели к его отказу от выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии на выборах 2024 года. Теперь вице-президент Камала Харрис возглавит кампанию партии.

Разговаривая о ситуации в Украине, подвергшейся нападению России, Байден призвал международное сообщество не ослаблять поддержку. "Мы не должны уставать, не должны отводить взгляд и не должны оставлять Украину без нашей поддержки." Комментируя неудавшиеся цели Путина, Байден заявил: "Он стремился уничтожить Украину, но Украина остается свободной. Он хотел ослабить НАТО, но НАТО стала сильнее и более единой, чем когда-либо."

Байден задал насущный вопрос: "Будем ли мы продолжать усилия по укреплению победы Украины и поддержанию ее независимости или позволим враждебности возродиться и уничтожить нацию?"

Усиливающиеся конфликты

Кроме того, Байден выразил озабоченность более широкой войной в Ливане. "Никто не хочет более широкого конфликта," - сказал он. Несмотря на эскалацию конфликта между Израилем и ливанской шиитской милицией "Хезболла", дипломатическое решение все еще возможно. Байден выразил озабоченность в связи с войной в Газе, начавшейся 7 октября, спровоцированной радикальными исламскими атаками Хамаса на Израиль. Поддержка "Хезболлы" Хамаса ухудшила ситуацию, усилив атаки на Израиль с начала войны.

"Завершите войну и достичь соглашения," - предложил Байден. Перемирие, медиатором которого выступают США, Катар и Египет, вернет "пленников домой" и облегчит "страдания в секторе Газа, тем самым завершив войну," - сказал он.

Разговаривая о зоне конфликта в Судане, Байден подчеркнул: "Мир должен прекратить поставки оружия генералам, выступить единым голосом и приказать им прекратить разрушение своей страны." Гуманитарная помощь для суданского народа не должна быть прервана. Продолжающаяся гражданская война спровоцировала "одну из самых страшных гуманитарных катастроф в мире," - предостерег Байден, с восьмью миллионами людей на грани голода и совершаемыми зверствами. "Прекратите эту войну немедленно."

С апреля 2023 года продолжается борьба за власть между де-факто лидером Абдель Фаттахом аль-Бурханом, контролирующим армию, и его бывшим заместителем Мохамедом Хамданом Дагло с их быстрыми силами. Этот конфликт вызвал крупнейшую эмиграцию, зарегистрированную мировыми организациями, в результате чего миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома - многие из них не раз.

Сила надежды

Несмотря на глобальные кризисы, включая Украину, Газу и Судан, среди прочих, Байден излучал оптимизм. "Я признаю эти вызовы: конфликты в Украине, Газе и Судане; климатический кризис; разделенные общества; угрожаемые демократии," - сказал он. "Тем не менее, мое столетие и опыт внушили мне надежду." Он упомянул международные споры, такие как Вьетнамская война, апартеид в Южной Африке и теракты 11 сентября, как примеры единства международного сообщества перед лицом невзгод.

В своем последнем выступлении Байден призвал мировых лидеров приоритезировать благополучие своих граждан. "Мои уважаемые коллеги, давайте никогда не будем забывать, что есть ценности, которые превосходят власть. Это ваш народ." После полувека государственной службы он передал судьбу нации новому поколению. "Не забывайте: мы служим народу, а не наоборот," - заметил он. Будущее принадлежит тем, кто раскрывает весь потенциал своего народа.

Байден также призвал к глобальному сотрудничеству. "Давайте, мои уважаемые коллеги, вспомним, что нет ничего, чего мы не можем достичь, если сотрудничаем: давайте протянем друг другу руки!" Единые, мы сильнее, чем разделенные.

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН Президент Байден выразил озабоченность продолжающимся конфликтом в Судане и призвал международное сообщество прекратить поставки оружия generals, призывая к единому голосу для прекращения разрушения Судана. В результате продолжающейся гражданской войны Судан сейчас переживает одну из самых страшных гуманитарных катастроф в мире, с восьмью миллионами людей на грани голода.

С уходом США с трибуны ООН влияние уходящего Президента Байдена на международное сотрудничество будет сильно упущено, особенно в странах, таких как Судан, которые полагались на его усилия по миру и гуманитарной помощи.

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