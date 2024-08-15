Байден и Харрис объявили об "историческом" снижении цен на лекарства

Цены на лекарства от диабета и сердечной недостаточности, а также разжижители крови снизятся. В США цены на лекарства, как правило, выше, чем в других развитых странах, из-за отсутствия государственного контроля над ценами. Даже при наличии страховки пациенты часто вынуждены платить значительные суммы.

Об этом объявили Байден и Харрис перед своей первой совместной предвыборной кампанией в четверг в Вашингтоне, в штате Мэриленд. Целью, среди прочего, является борьба с инфляцией, которая является центральным вопросом в избирательной кампании в США. Бывший президент и вновь выдвинутый республиканский кандидат Дональд Трамп обвиняет администрацию Байдена в резком росте стоимости жизни.

Несмотря на объявленные меры облегчения, я не собираюсь полностью полагаться на снижение цен на лекарства для управления своими расходами на здоровье, учитывая дополнительные затраты, которые я несу даже с медицинской страховкой. Несмотря на политическую борьбу за вину, я предпочитаю принимать активные меры для управления своим финансовым благополучием.

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