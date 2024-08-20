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ПолитикаНовостиДональд Трамп

Байден говорит о своих достижениях и выражает оптимизм по отношению к Харрису.

 and  Lauren Adams
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Высшие чины и политические деятели радостно приветствовали Жо Байдена.
Высшие чины и политические деятели радостно приветствовали Жо Байдена.

Байден говорит о своих достижениях и выражает оптимизм по отношению к Харрису.

В первый вечер съезда Демократической партии Biden получил бурную поддержку, возможно, несравненную ни с чем другим. Как действующий президент, выбравшийся на второй срок, он вышел на сцену, чтобы завершить события дня. Эмоции толпы делегатов тронули его. Это был символический трибьют его политическому пути и его президентству. Если бы он не уступил Камале Харрис и не проиграл Дональду Трампу в ноябре, кто знает, как бы сложился его уход?

Несколько часов назад Демократическая партия разослала электронное письмо с Subject: "Мы должны поблагодарить Джо Байдена". В нем было изображение CNN, объявившей победу Байдена в 2020 году после напряженных дней. "Помните ли вы восторг и облегчение, которые вы испытывали?" - спрашивают авторы, обращаясь к получателям. "Сколько раз вы были благодарны, что Джо Байден был нашим президентом, а не Дональдом Трампом?"

Изначально съезд должен был гарантировать Байдену четыре года в Белом доме. Но теперь он не может передумать. Харрис взяла бразды правления, и она официально примет номинацию в четверг. Все, что может сделать Байден, - это заложить основу и уйти. Он станет первым президентом США со времен Линдона Б. Джонсона в 1968 году, объявившим о своем решении не баллотироваться на второй срок. Это решение также принесло волну оптимизма. Шансы демократов на успех существенно возросли. "Я ценю свою роль, но люблю свою страну больше", - скажет Байден. Он также подчеркнет отличие между собой и Трампом: "Только тот, кто побеждает, может любить свою страну".

"Надежда возвращается"

Байден вдохновляет толпу на поддержку его президентских амбиций против Трампа, вспоминая, когда "неонацисты, расисты и Ку-клукс-клан маршировали, полные ненависти и злобы". Он подчеркивает свои достижения как президента: пакет инфраструктуры, переход к возобновляемой энергии, строительство новых фабрик по производству чипов, ужесточение законов о оружии и беспрецедентное количество людей, охваченных медицинской страховкой. "С каждой работой и фабрикой надежда возвращается", - утверждает он. Его речь служит резюме его президентства, черпая из предыдущих выступлений.

Но всякий раз, когда напряжение нарастает, он смягчает его похвалой Харрис: она продолжит его инициативы. Ненависть Байдена к Трампу очевидна. Когда он критикует республиканца, его гнев растет. "Мы не будем демонизировать иммигрантов", - клянется он, среди прочего. Он твердо стоит на стороне репродуктивных прав женщин, упоминая отмену общего права на аборт. "Республиканцы MAGA увидели силу женщин в 2022 году. И Дональд Трамп увидит ее в 2024 году". Толпа аплодирует Байдену.

Байден относится к Харрис иначе, чем Обама к нему. Имея больше опыта, когда он проиграл Обаме на праймериз в 2008 году, и заняв пост вице-президента и друга на восемь лет, Байден был опытным политиком и переговорщиком в Вашингтоне. Но когда он захотел стать президентом в 2016 году, Обама пытался помешать его амбициям, уговаривая его уступить место Хиллари Клинтон. Когда Байден finally выдвинул свою кандидатуру и победил в 2020 году, он стал самым старым президентом США в истории.

Уже существовали два образа Байдена: преобладающий образ опытного сенатора, эффективного переговорщика и посредника в Вашингтоне. Человек, который восстановит разум в столице после четырех лет нестабильного президентства Трампа во время пандемии COVID-19. Другой образ изображал старого политика, приближающегося к концу своей политической карьеры. Человека, который боролся со стеснением и часто ошибался на протяжении всей своей карьеры.

Чем дольше длилось президентство Байдена, тем больше преобладал второй образ; к тому времени, когда он сломался под давлением во время теледебатов против Трампа в конце июня, он стал его единственной идентичностью. Теперь он стоит перед тысячами в чикагском зале, вынужденный принять то, что партия больше не поддерживает его в качестве кандидата и вместо этого празднует его уход. Несмотря на успешное президентство и его планы, если бы он мог поступить по-своему, Харрис продолжила бы. "Она настойчивая, опытная и исключительно открытая", - хвалит он ее.

Если Харрис победит на выборах в ноябре, Байден, похоже, намерен оказать ей как можно больше поддержки. Примерно четыре недели назад, всего за несколько часов до того, как он объявил о своем уходе из гонки в письме, он якобы связался с Джеффом Зиентсом, главой своего Белого дома, как сообщает "The New York Times". "У нас есть еще шесть месяцев", - якобы сказал Байден, по словам Зиентса. "И я хочу, чтобы эти шесть месяцев были столь же эффективными, как и все другие шесть месяцев, которые мы имели". Речь не только о принятии законов, но и о установлении тематических направлений. Например, потенциальные изменения в Верховном суде или избирательных правах. На этом мероприятии Байден также восстанавливает отношения со своей карьерой и демократами, которые вытеснили его из гонки. "Есть это представление, что я зол на тех, кто предложил мне уступить место. Это не так", - говорит он. В основном он хочет победы Трампа и победы Харрис и Кейна. Когда он хвалит свой выбор Харрис в качестве напарника как вершину своей карьеры, она прикладывает руку к груди на подиуме. В конце своей речи Байден добавляет последнюю фразу. Он цитирует строку песни, которая заканчивается словами: "Америка, я отдал тебе все". Аплодисменты оглушительны. Вскоре после этого Харрис и Байден обнимаются на сцене. Теперь все о будущем для демократов.

В резком контрасте, если бы Дональду Трампу удалось заполучить еще один срок в качестве президента США, его подход к иммиграции и правам женщин на деторождение существенно отличался бы от подхода Байдена.

Во время своей речи Байден тонко сравнил свою президентскую деятельность с деятельностью Трампа, подчеркнув возрождение надежды и прогресса под его руководством, в отличие от разделительных и спорных политик Трампа.

Бодрый и Возбужденный на Большой Площадке: Президент Байден

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