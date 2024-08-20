Байден говорит Америке: "Я сделал для вас все возможное", когда он доверяет свое наследие Харрису.

Он открыто совершил одно из самых значительных действий, доступных политику в демократической системе – добровольную передачу власти – когда передал руководство партией Камале Харрис на Демократическом национальном съезде** в понедельник.

Он завершил свою полувековую карьеру, охватившую роли сенатора, вице-президента и, наконец, президента, цитируя стих из песни под названием "Американский гимн", который был важен для его семьи. "Что должно быть нашим наследием, что скажут наши дети, дайте мне знать в моем сердце, когда мои дни закончатся, Америка, Америка, я отдал тебе все", - провозгласил он.

На прощальной речи в Чикаго, которая продолжалась за полночь на восточном побережье, 81-летний Байден передал свое наследие и будущее американской демократии человеку, которого он назвал "будущим вице-президентом Камалой Харрис".

"Она сильная, опытная и обладает огромной честью", - сказал он.

"Ее история воплощает лучший американский нарратив", - продолжил Байден. "Она будет президентом, на которого смогут равняться дети. Она будет президентом, уважаемым мировыми лидерами. ... Она будет президентом, которым мы все можем гордиться. Она будет историческим президентом, который оставит свой след в судьбе Америки".

Акт Байдена был особенно трогателен, учитывая, что он стал первым действующим президентом, отказавшимся от переизбрания за последние пять с половиной десятилетий.

Он страстно желал второго срока, амбиции, которой все президенты стремятся достичь, но под сильным давлением бывших союзников он решил, что его партия и страна получат больше пользы от более молодого лидера.

Его самопожертвование резко контрастировало с поведением его предшественника, Дональда Трампа, который использовал все средства для удержания власти вопреки воле народа в 2020 году и теперь объявил о своем кандидате на срок, который он клялся посвятить "мести".

Только несколько часов назад Трамп повторил языковые формулировки, которые спровоцировали самый серьезный конституционный кризис в современной Америке в 2016 году. Он намекнул, что примет результаты этого года только в том случае, если считает их свободными и справедливыми. Несмотря на отсутствие доказательств обратного, эта позиция вновь появилась в прошлый раз, и нет никаких признаков того, что в этом году будет иначе.

Гром аплодисментов

Байдена встретили волной эмоций, когда он вышел на сцену после вступительного слова своей дочери Эшли. Стирая слезы платком, гром аплодисментов сменился криками "Мы любим Джо!" и "Спасибо, Джо!" из толпы. Байден схватился за подиум, раскинув руки, и впитал эту любовь. Он повернулся и поднял руки к тем, кто сидел на самых высоких местах.

Президент начал с обсуждения своего решения баллотироваться против Трампа в 2020 году – для того, чтобы убедиться, что "ненависть не найдет убежища", а затем описал свое президентство, которое началось в разгар пандемии COVID-19, как мощный успех, защитивший демократию и восстановивший "хребет Америки", средний класс.

Байден вспоминал буквальную и метафорическую стужу своей инаугурации и глубокий национальный кризис, который тогда царил. "Теперь лето, зима прошла, и с благодарным сердцем я стою перед вами в эту августовскую ночь, чтобы сообщить, что демократия победила, демократия выполнила свою задачу, и теперь демократию нужно защищать".

Он излучал страсть и убеждение, гордо произнося слова, предназначенные для речи кандидата, если бы он все еще возглавлял список. Его голос был сильным – на самом деле, большую часть речи он кричал. Это было резкое отличие от слабого тона, который contribuierte к его плохому выступлению на дебатах CNN против Трампа в Атланте два месяца назад. Он дрожал от ярости, говоря о лжи республиканского кандидата, о том, что он считает подрывом Трампом имиджа Америки за рубежом, и о разрушениях, причиненных огнестрельным оружием.

Тем не менее, были и напоминания о том, почему он не будет претендовать на второй срок. Возраст Байдена был очевиден в иногда пустом взгляде пожилого человека. Его слова часто спотыкались или он запинался о фразу. Неудача Байдена заключается в том, что он стареет на глазах у всего мира. Он больше не "Джо", веселый, энергичный восходящая звезда с "сияющей улыбкой Байдена", как описано в классической книге Ричарда Бена Крамера "Что это значит". Он даже не тот динамичный, остроумный сенатор, которого помнят с президентской кампании 2008 года.

Президент, скорее всего, произнесет прощальную речь перед тем, как покинуть свой пост в январе. Но понедельник вечером, скорее всего, была его последней возможностью выступить перед такой живой аудиторией. Не будет больше речей о состоянии Союза. Это не было окончательным прощанием, но президент в закате своей карьеры документировал первый рассказ о своей администрации.

Байден признает вклад Харрис

Байден также щедро отозвался о своей выбранной преемнице. Он приписал все свои достижения ей тоже, в том числе действия по защите "свободы голоса, свободы любить того, кого хочешь, и свободы выбора".

Когда толпа скандировала "Спасибо, Джо", Байден вмешался: "Спасибо, Камале тоже". Возможно, это доставило удовольствие Трампу, который пытался представить президентство Байдена как экономику, страдающую от инфляции – ситуацию, в которой, по его словам, виновата Харрис.

Тем не менее, уходя сейчас и заканчивая соревнование между 81-летним и 78-летним, Байден позволил своей вице-президентше и новому демократическому кандидату баллотироваться с имиджем кандидата на перемены. Трамп, похоже, испытывает больше трудностей с этим переходом. На самом деле, он борется больше с тем, чтобы отпустить Байдена, чем Демократическая партия.

Harris предстоит серьезное испытание. Несмотря на сильный старт и успешное сокращение разрыва в опросах с Байденом, она находится в жесткой конкуренции с Трампом в колеблющихся штатах, где бывший президент демонстрирует свои жесткие навыки кампании.

Скорбь Байдена

Байден, возможно, найдет утешение в теплом приеме, который он получил в понедельник, что, возможно, смягчит предполагаемое остаточное разочарование, которое он испытывает по поводу того, как завершится его славная карьера. Однако вряд ли это успокоит чувства предательства среди его ближайшего окружения, которые почувствовали себя обманутыми лидерами партии, которые отодвинули его в сторону после того, как его выступление на дебатах вызвала опасения избирателей по поводу его возраста. (Ключевая фигура в этой операции, Нэнси Пелоси, выразила надежду в понедельник, что Байден "ощутит любовь в этом зале, она переполняет". Позже Байден заявил, что не разговаривал с Пелоси с тех пор, как принял решение выйти из гонки.)

Несмотря на обожание, которое ему оказывают члены партии, которые теперь видят в нем самоотверженного героя и несомненно великого президента, фактическое прекращение его кампании по переизбранию партией, которая считала, что он проиграет, представляет собой леденящий душу акт жестокости.

Боли прошлого месяца было видно в короткой речи первой леди Джилл Байден, когда она намекнула, что ее мужу пришлось копнуть глубоко в свою душу, чтобы решить не баллотироваться снова. Когда Эшли Байден назвала своего отца "одним из самых значимых лидеров в истории", это показалось предупреждением о предстоящей потере.

Тем не менее, Байден заявляет, что не испытывает гнева по отношению к тем, кто побудил его уйти в сторону. В самом близком к объяснению своего решения он сказал: "Это была честь всей моей жизни служить вам президентом. Я люблю эту работу, но я люблю свою страну больше".

Байден изначально должен был выступить в последний вечер съезда как nominee, но в итоге стал открывающим актом на первый вечер. Воздушная сила один была готова к позднему ночному рейсу в его калифорнийский отпуск, отмечая начало основных процедур съезда без действующего президента.

Последние несколько месяцев были суровы к Байдену. Несмотря на глубокое понимание коварства судьбы, как политический лидер, его жизнь была отмечена невероятными взлетами и трагическими падениями. Это было символизировано смертью его жены и новорожденной дочери вскоре после его избрания в Сенат и позже, смертью его любимого сына Боу от рака головного мозга во время его пребывания в качестве вице-президента.

Байден чувствовал себя недооцененным на протяжении всей своей политической карьеры, начавшейся во время президентства Никсона. Даже после получения номинации демократов в 2020 году на съезде, лишенном традиционного запуска воздушных шаров, и в конечном итоге победив на президентских выборах после десятилетий преследования, он не получил обычного триумфа из-за мер безопасности из-за Covid-19.

Однако любовь, которую ему оказывали в понедельник, сформирует взгляд истории на его карьеру. Каждый съезд Демократической партии будет помнить его речь, наряду с легендарными моментами партии.

И когда достижения, которые он прославлял в понедельник, сотрутся из памяти, Байдена будут помнить не только за то, что он достиг, находясь у власти, но и за то, как он решил уйти с поста, подобно первому президенту, Джорджу Вашингтону.

Решение Байдена передать власть Харрис во время Демократического национального съезда стало значительным моментом в политической сфере, демонстрируя самопожертвование и веру в пользу более молодого лидера для партии и нации.

Кроме того, поступок Байдена резко контрастировал с действиями его предшественника Дональда Трампа, который продолжал пытаться удержать власть, несмотря на волю народа, вызывая чувства, которые потенциально могли спровоцировать еще один конституционный кризис.

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