Байден гарантирует миллиарды Зеленскому, но не дает одного просьбы

США наращивают помощь Украине в борьбе против России, обещая дополнительный миллиард долларов и организуя саммит в Германии в следующем месяце. Президент Джо Байден, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Украина победит в этом конфликте. Байден воздержался от комментариев по поводу стремлений Зеленского получить разрешение Запада на удары по целям в сердцевине России.

"Россия не победит, Украина победит", - сказал Байден, приветствуя Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме, "и мы будем стоять рядом с вами на каждом шагу". Зеленский выразил благодарность за эту поддержку. Кроме дополнительных 8 миллиардов долларов помощи, Байден также предоставил более дальнобойные боеприпасы и пригласил Зеленского на саммит группы контакта по Украине в Германии в октябре, в котором примут участие более 50 поддерживающих стран.

Ограничения на вооружение остаются предметом спора

Во время своего диалога с Байденом Зеленский представил свою стратегию победы, чтобы положить конец войне с Россией. Подробности этой стратегии, которая уже несколько дней находится в центре внимания, все еще держатся в секрете. Украина призывает своих союзников снять ограничения на западное военное вооружение для проведения offensives против целей внутри России.

США пока колеблются, опасаясь эскалации, которая может привести к полномасштабному конфликту с Россией. Байден не комментировал этот вопрос публично. Его пресс-секретарь Карен Жан-Пьер указала, что не ожидается никаких решений или объявлений по этому вопросу во время встречи с Зеленским. Другие страны НАТО, такие как Великобритания, Германия и Италия, также имеют строгие ограничения на использование своего оружия против российских целей. Однако США и Великобритания поставляют Украине оружие с самым дальним радиусом действия.

Харрис против "предложений о сдаче" Трампа

После встречи с Байденом Зеленский встретился с демократическим кандидатом в президенты и вице-президентом Камалой Харрис, которая подтвердила "непреклонную" поддержку США. Харрис заявила, что украинский народ защищает себя от тирана. Она осудила требования своего республиканского соперника Дональда Трампа к быстрой договоренности Украины с Россией, чтобы закончить войну. Эти требования совпадают с аналогичными призывами президента России Владимира Путина, заявила Харрис. "Пусть будет ясно: это не предложения о мире - это предложения о сдаче".

Байдена сменит либо Харрис, либо Трамп в январе. Трамп является ярым критиком военной помощи США Украине и обвиняет Зеленского в отказе от "сделки" с Россией, чтобы закончить войну. Если Трамп выиграет президентские выборы 5 ноября, Киев боится, что военная помощь США скоро прекратится. Однако Трамп согласился встретиться с Зеленским. "Он запросил встречу", - объявил Трамп на пресс-конференции. Встреча назначена на пятницу утром в Trump Tower в Нью-Йорке.

По словам советника по национальной безопасности президента Байдена Джейка Салливана, Байден планирует использовать оставшиеся дни своего срока, чтобы укрепить позицию Украины в ее конфликте с Россией. Байден стремится поставить Украину в наиболее выгодное положение, чтобы победить в течение следующих четырех месяцев.

Дополнительный миллиард долларов помощи приводит общую американскую помощь Украине в этом конфликте к восьми миллиардам долларов. Несмотря на просьбу Украины снять ограничения на вооружение, США и другие страны НАТО, такие как Великобритания и Германия, продолжают накладывать строгие ограничения на использование своего оружия против российских целей.

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