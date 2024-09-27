Байден был предупрежден спецслужбами, прежде чем воздержаться от запуска оружия большой дальности.

12:36 Американец в России обвинен в "наемнических действиях"

Как сообщает государственное информационное агентство РИА Новости, с прошлой пятницы американскому гражданину предъявлены обвинения в "наемнических действиях" в России. 72-летний гражданин США, опознанный как Стефан Хаббард из Мичигана, якобы сражался как наемник на стороне Украины во время продолжающегося конфликта, сообщает агентство. Он проживал в Украине с 2014 года. Отчет не уточняет точного времени и места ареста американского гражданина. По данным РИА Новости, его доставили в суд в Москве военной полицией.

12:01 Ракета поразила полицейский участок в Кривом Роге, Украина

Поступают сообщения о новых российских атаках в южной и центральной частях Украины. Утром ракета поразила полицейский участок в Кривом Роге, сообщает местная администрация. Под завалами обнаружено тело женщины, по меньшей мере пять человек ранены. Спасатели все еще ищут выживших. Также повреждены жилые здания. Днепропетровская областная прокуратура опубликовала фотографии ракетных ударов в Кривом Роге.

По данным украинских источников, еще один ракетный удар произошел ночью в городе Днепр, целью была промышленная установка. По меньшей мере восемь человек были ранены в результате российских воздушных ударов в Херсонской области, сообщает местная администрация.

11:27 Неопознанный дрон, возможно, кратковременно вошел в воздушное пространство НАТО в Румынии

Неопознанный российский дрон, возможно, кратковременно вошел в воздушное пространство Румынии, члена НАТО, ночью, сообщает министерство обороны в Бухаресте. Дрон, возможно, пролетел через румынское воздушное пространство в приграничной зоне менее трех минут, сообщает министерство. Дрон, якобы, был вовлечен в атаку на южный украинский город Измаил, где украинские власти сообщили о трех погибших и более дюжине раненых в результате атаки дроном утром в пятницу.

10:57 Зеленский посетит США, чтобы запросить дополнительную военную помощь

Президент Зеленский отправляется в США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Как сообщает репортер ntv Гордиан Фритц, Байден якобы готовит пакет вооружений для Украины на сумму почти 8 миллиардов долларов.

10:20 Американские разведывательные службы предупреждают о серьезных последствиях, если Украина использует дальнобойные ракеты против России

По данным отчета, американские разведывательные службы видят значительные риски, если Украина использует западные дальнобойные ракеты для ударов по глубоким целям на территории России. Разрешение на это могло бы привести к серьезным последствиям, сообщает "Нью-Йорк Таймс", ссылаясь на неопубликованную оценку разведки. Российские реакции могли бы варьироваться от поджогов и саботажа против объектов в Европе до смертельных атак на точки военной поддержки США и Европы. Хотя Россия, возможно, не будет открыто проводить такие атаки, более вероятны тайные операции разведки. "Нью-Йорк Таймс" также сообщает, что американские разведывательные службы считают, что у Украины недостаточно дальнобойных ракет, чтобы фундаментально изменить ход войны. По этой оценке, риск высок, а успех неясен. Это могло бы частично объяснить, почему решение так сложно для президента США Байдена.

09:57 Путин угрожает западным последствиями, если будут использоваться дальнобойные ракеты против России

Россия угрожает США последствиями, если они одобрят использование дальнобойных ракет против целей на территории России. Президент Путин предлагает в качестве ответной меры на Запад ограничения на экспорт стратегических сырьевых материалов, в том числе урана. Репортер ntv Мунц объясняет фон и последствия.

08:40 Неопознанная российская конструкция возле моста через Керченский пролив озадачивает украинский флот

Неопознанная российская конструкция возле моста через Керченский пролив озадачивает украинский флот. Строительство находится в стадии завершения, сообщает представитель флота Дмитрий Плетючук, согласно "Киевскому независимому" на украинском ТВ. Его цель неясна. "Это могло бы быть оборонительным сооружением, это могло бы быть еще одним переходом, но еще рано делать выводы", - сказал Плетючук. Он считает, что русские не смогут завершить его из-за ухудшающихся погодных условий. "Они продолжают пытаться разместить что-то новое в Керченском проливе, чтобы построить различные гидротехнические сооружения или барьеры, но после каждого шторма они оказываются на берегу". Мост соединяет Россию с украинским полуостровом Крым, который Россия аннексировала.

08:08 Город у румынской границы атакован, несколько человек убиты

Город Измаил на юге Украины был атакован. Три человека были убиты в результате удара российского дрона утром, сказал губернатор Одесской области Олег Кипер. Все жертвы были пожилыми, в том числе женщина в возрасте 90 лет. Еще 11 человек, в том числе ребенок, были ранены. Кипер также сообщает о поврежденных зданиях и автомобилях, а также о нескольких пожарах. Город Измаил расположен на границе с Румынией, где северный берег реки Дунай образует границу. Подробнее здесь.

07:40 Призыв к усилению военной помощи: эксперт по внешней политике СДП Германии Рот предлагает больше помощи Украине

Эксперт по внешней политике СДП Германии Михаэль Рот призывает к более существенной военной помощи Европы Украине. Он сказал: "Важные европейские страны должны внести больший вклад в военную помощь, чтобы Украина оставалась свободной и демократической нацией". Рот spoke с "Тагесшпигелем", подчеркивая: "Теперь время мобилизовать все ресурсы, чтобы наилучшим образом позиционировать Украину для потенциальных переговоров". Он считает, "Те, кто хочет быстро закончить войну, должны оснастить Украину необходимыми инструментами". Военная мощь и дипломатия - гармоничные компоненты. "Россия будет восприимчива к переговорам, только если Путин убедится, что победа над Украиной невозможна".

07:09 Баerbock: Отсутствие поддержки оставит больницы уязвимымиМинистр иностранных дел Германии Анналена Баerbock выступает за поставки западного оружия Украине и предупреждает о риске ослабления поддержки Киева. "Идея о том, что отсутствие оборонительного оружия предотвратило бы конфликт и жертвы в Украине, проста и ошибочна", - заявила она во время дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "Если Россия прекратит свою агрессию, война закончится. Если Украина прекратит самооборону, для Украины все кончено". После отказа президента России Путина от приглашения на июньскую конференцию мира он бомбил детскую больницу. Пока Путин отказывается от дипломатических переговоров, прекращение поддержки будет равносильно "оставлению украинских больниц и детей без защиты. Это приведет к новым военным преступлениям, возможно, и в других странах". Баerbock подчеркивает, что Россия "неоднократно ставила под угрозу неприкосновенность границ балтийских государств и Польши".

06:45 Словения: Поспешные решения могут угрожать украинской оборонеПравительство Словении предостерегает от поспешного отказа от использования дальнобойного западного оружия на территории России, несмотря на немецкие возражения. "Заявлять заранее, что определенные темы закрыты, обычно не самая умная тактика", - сказал премьер-министр Роберт Голоб во время дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. "В такой сложной ситуации все альтернативы должны быть рассмотрены, и выбрана лучшая для текущей ситуации", - ответил он на вопрос о крылатых ракетах. На данный момент Германия и США колеблются по этому вопросу. Недавно канцлер Олаф Шольц oppose против будущих поставок дальнобойных высокоточных вооружений Украине.

06:11 Баerbock призывает Иран прекратить поддержку России и запретить поставки ракет и дроновМинистр иностранных дел Анналена Баerbock призывает Иран прекратить любую поддержку агрессии России против Украины и запретить поставки баллистических ракет и беспилотников. Об этом сообщает Министерство иностранных дел через платформу X. Баerbock встретилась со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

06:01 Трамп планирует встречу с ЗеленскимБывший президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Нью-Йорке. Встреча состоится в Trump Tower в Манхэттене, как сообщил Трамп. Зеленский, который встретился с президентом Джо Байденом в четверг, продлил свой визит в США, чтобы встретиться с Трампом. Перед своей поездкой в США Зеленский выразил желание встретиться с Трампом, демократическим президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы представить свою "стратегию победы" для прекращения войны в Украине. Узнайте больше об этом здесь.

04:25 Харрис обещает поддержку Зеленскому и предостерегает от возможного исхода выборовКандидат в президенты США Харрис обещает президенту Украины Зеленскому поддержку и предостерегает от определенного исхода выборов (без упоминания имени кандидата). "Моя поддержка Украины и ее граждан остается незыблемой. (...) Я продолжу поддерживать Украину и работать над тем, чтобы она вышла победителем и наслаждалась миром и процветанием", - заявила демократ во время визита Зеленского в Вашингтон. Она предупреждает, что окончание войны не может быть dictatorship без участия Украины. Некоторые американцы стремятся заставить Украину сдать значительные части своей территории, принять нейтралитет и отказаться от гарантий безопасности со стороны внешних стран. Эти предложения совпадают с теми, которые предлагает лидер Кремля Путин, подчеркивает она, что является капитуляцией.

02:08 Украина сообщает об обстрелах к западу от ХерсонаРоссийские войска неоднократно обстреливали поселок Томына Балка к западу от украинского города Херсона, контролируемого украинцами, сообщил местный губернатор Прокрудин. Женщина погибла, еще один человек ранен, сообщает Telegram.

00:55 Великобритания предоставит дополнительные артиллерийские системы для украинской обороныМинистерство обороны Великобритании подтверждает, что предоставит дополнительную партию самоходных артиллерийских систем AS90 для украинской обороны. Ранее Украине уже были поставлены десять таких систем, еще шесть ожидаются в течение недель.

23:33 ООН испытывает финансовые трудности при оказании помощи украинцам зимойОрганизация Объединенных Наций признает, что у нее нет достаточных средств для оказания помощи украинцам в ходе зимнего периода. "Уровень финансирования организаций, подобных нашей, в это время года существенно недостаточен", - говорит Каролина Линдхольм Бilling, координатор ООН по Украине в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В настоящее время УВКБ ООН профинансировано на 47% для оказания помощи миллионам украинцев, пострадавших от войны. В это же время прошлого года УВКБ ООН имело 70% необходимых средств.

21:34 Украина: Россия готовится к эскалации в Запорожской областиПо данным украинской разведки, российские войска планируют эскалацию военной активности в Запорожской области. "Наблюдается растущая тенденция к эскалации конфликта в зоне боевых действий в Запорожской области", - заявил представитель подразделений, дислоцированных на юге Украины в национальном телеэфире. "За последние 24 часа было зафиксировано пять атак, и мы ожидаем увеличения этого числа, так как наша разведка сообщает о сосредоточении ударных подразделений возле поселка Приютное". Кроме того, со стороны России были замечены легкие бронированные машины, добавил представитель. "Это свидетельствует о подготовке к наступательным операциям".

21:00 Байден и Зеленский: Россия не победитВо время начала их встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден обещает президенту Украины Владимиру Зеленскому неуклонную американскую поддержку. "Россия не победит, победит Украина", - заявил Байден, приветствуя Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме: "И мы будем сопровождать вас на каждом шагу". Узнайте больше деталей здесь.

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Американский гражданин, обвиняемый в "наемничестве" в России, якобы участвовал в военных операциях на стороне Украины в ходе текущего конфликта. Текущий конфликт в Украине включал в себя различные военные операции, в том числе ракетный удар по полицейскому участку в Кривом Роге, в результате которого несколько человек получили ранения и погибла женщина.

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