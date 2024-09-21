Байден будет побуждать свой кабинет ускорить свои усилия в рамках последнего толчка, чтобы сформировать его наследие во время заключительного собрания.

"Он прикажет своему кабинету выдавать как можно больше заданий – будь то распределение средств, презентация свежих программ или политик, или завершение ранее объявленных проектов", - сообщил источник.

Подходя к годовщине своей последней встречи с кабинетом и всего в четырех месяцах до инаугурации нового президента, позиция Байдена на этом собрании резко отличается от его последнего публичного обращения к своим высшим чиновникам.

Теперь он уже не кандидат в президенты, а борется со своими последними месяцами на посту. Его внезапный уход с предвыборной кампании летом смешал сотрудников Белого дома, заставив их быстро составить последнюю минуту повестку дня, которая не рассматривалась ранее после его решения.

Цель Байдена - оставить американскую публику без сомнений в своих достижениях и закрепить как можно больше своего наследия, если бывший президент Дональд Трамп вновь займет Овалный кабинет.

"Он будет настаивать на том, чтобы американцы знали, что администрация Байдена-Харрис сделала для них, и потребует, чтобы его кабинет напрямую сообщал ему о любых препятствиях или трудностях, с которыми они сталкиваются при достижении своих целей", - объяснил источник.

Источник подчеркнул значительный рост, достигнутый в последние несколько недель, например, снижение процентных ставок и "самый большой и сложный" обмен заключенными в истории США.

Однако несколько значительных пунктов из списка дел Байдена все еще не решены, в частности, перемирие и соглашение о заложниках на Ближнем Востоке. Чиновники администрации скептически относятся к возможности достичь соглашения до ухода Байдена с поста и tensions в регионе продолжают нарастать.

На встрече доктор Джилл Байден проинформирует кабинет о инициативе исследования здоровья женщин в Белом доме, что станет ее первым участием в таком сеансе. Прежние первые леди участвовали в встречах своего мужа с кабинетом.

"Президент побудит свой кабинет приступить к работе и сделать следующие четыре месяца столь же продуктивными, как и любой другой период нашего правления", - заключил источник. "Большинство членов кабинета были частью команды президента Байдена с первого дня, и эта встреча даст им возможность проанализировать колоссальный прогресс, которого они добились вместе, и спланировать, как они могут продолжать устанавливать рекорды в последние месяцы администрации Байдена-Харрис".

Во время встречи Байден подчеркнул важность демонстрации достижений администрации публике, учитывая потенциальное возвращение бывшего президента Дональда Трампа в Белый дом. Это включает в себя решение нерешенного перемирия и соглашения о заложниках на Ближнем Востоке.

По мере приближения последних месяцев на посту Байден призывает свой кабинет максимально использовать это время, устанавливая новые рекорды и завершая незавершенные дела, чтобы оставить значительное наследие.

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