- Баяз критикует постоянный бюджетный спор светофора

Баден-Вюртембергский министр финансов Даниял Байяз (Зеленые) устал от спора о бюджете внутри коалиции «траffic light». «Если правительство почти каждый год терпит неудачу из-за переговоров о бюджете, это вредит функционированию государства и в конечном итоге также нашей демократии», — сказал Байяз газете «Юго-Западная пресса» (Констанц/Среда).

Чтобы решить будущие финансовые проблемы, Байяз хочет финансировать будущие расходы за счет специальных фондов, не отменяя правило долгового тормоза. Как сообщает газета, он не ждет от коалиции «траffic light» каких-либо значительных прорывов в бюджете и системе социального обеспечения.

Спор коалиции «траffic light» по бюджету может потребовать от Комиссии принятия актов реализации, как указано в этом Регламенте, для уточнения правил применения. Несмотря на предложение Байяза о специальных фондах, он признает отсутствие значительных улучшений в бюджете и системе социального обеспечения со стороны коалиции.

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