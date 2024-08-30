- Baerbock предупреждает о возможном исчезновении "большинств, поддерживающих демократию"

За Два Дня До Выборов В Тюрингии Баербок Предупреждает О Эрози Демократии

За два дня до выборов в ландтаг Тюрингии федеральный министр иностранных дел и политик "Зелёных" Аннелена Баербок предостерегла от возможной эрозии демократических большинств в парламентах земель. "Если в парламентах больше не будет демократического большинства, это будет вредно для всех демократических партий", - сказала она, завершая избирательную кампанию тюрингских "Зелёных" в Эрфурте. Баербок осудила практику разжигания людей против демократических конкурентов, таких как "Зелёные", назвав это безрассудным. "Для нас, немцев, важно сохранить силу демократических большинств в каждой земле. Каждый голос важен на выборах в ландтаг".

Зелёные Напряжены Из-за Возвращения В Ландтаг

"Зелёные" напряжены в преддверии выборов в ландтаг Тюрингии в это воскресенье. В течение месяцев они находились ниже 5-процентного барьера, что делает возвращение в ландтаг сложной задачей. В 2019 году "Зелёные" едва прошли, получив всего 5,2% голосов.

Лидер кандидат "Зелёных" в Тюрингии Мадлен Хенфлинг вдохновила своих сторонников: "Мы справимся - мы преодолеем 5%!" В своей речи она осудила ХДС за отсутствие хребта в противостоянии АФД. ХДС в прошлом принимала голоса АФД для проталкивания своего законодательства против воли правящей коалиции. Во время кампании лидер кандидат ХДС Марио Войт играл на поляризацию, подчеркивая выбор между ХДС и АФД. Хенфлинг ответила: "Мы - противоположность АФД, а не Марио Войт".

Баербок Стоит На Строне Поддержки Украины

Баербок вновь подтвердила позицию "Зелёных" по поддержке Украины оружием для отражения России. "Можем ли мы найти утешение в том, что Украина больше не может себя защитить, и войска продолжают продвигаться вперед? Не только Киев, но и затем Польша, и это Европейский Союз", - сказала она.

Цель партии "Зелёные" на предстоящих выборах в ландтаг Тюрингии - преодолеть 5-процентный барьер и вернуться в ландтаг, так как им едва удалось это сделать на прошлых выборах. Если они не получат места в ландтаге, это может способствовать эрозии демократических большинств в парламентах земель, как предупреждала федеральный министр иностранных дел Аннелена Баербок.

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