Baerbock объявляет о 100 млн евро в качестве зимней помощи Украине

Встреча по поддержке Молдовы проходит в Кишиневе. Речь идет об заявке Молдовы на членство в ЕС и способах укрепить ее защиту от скрытых атак со стороны России. Также в фокусе внимания - Украина.

Германия выделяет дополнительные 100 миллионов евро на поддержку Украины зимой, учитывая непрекращающиеся российские атаки на ее инфраструктуру. Озабоченная планами России развязать новую зимнюю войну, чтобы сделать жизнь в Украине как можно более неприятной, министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock выступила на 5-й встрече по поддержке Молдовы в столице Кишинева. Она подчеркнула, что половина энергетической инфраструктуры Украины разрушена.

Многие международные партнеры изучили стратегии оказания помощи Молдове на пути к ЕС и защиты от гибридных атак России. Баerbock выразила обеспокоенность судьбой Украины, заявив: "Если Украина упадет, то за ней может последовать и Молдова". Альянс был запущен Баerbоком вместе с Францией и Румынией в апреле 2022 года. Баerbock похвалила прогресс Молдовы в получении поддержки.

Путин пытался ослабить Молдову, но "его усилия провалились. Теперь Молдова, как и Украина, может стать потенциальным членом ЕС". Теперь главная задача - стабилизировать страну. Президент Молдовы Майя Санду призвала партнеров продолжать поддерживать страну. "У нас нет времени", - сказала она. Экономический рост важен для укрепления демократии, которая является основой для создания процветающей экономики. Молдова стремится стимулировать рост и стабильность tanto дома, как и в регионе, но она не может сделать это в одиночку.

Молдова, одна из самых бедных стран Европы, разделена между проевропейскими и пророссийскими фракциями, как и Украина. В 2022 году она стала страной-кандидатом на членство в ЕС наряду с Украиной. 20 октября в Молдове состоится референдум вместе с президентскими выборами, на котором будет решено, следует ли закрепить членство в ЕС в конституции, тем самым закрепляя европейский путь страны. Целью является вступление в ЕС к 2030 году, и они работают над ее достижением. Велись дискуссии о поддержке европейского пути Молдовы посредством реформ в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, упомянула Баerbock.

В будущем правительство Кишинева получит доступ к различным ресурсам для поддержки себя, в том числе знаниям о приспособлении к европейским стандартам сельского хозяйства или судебной подготовке. Германия и Молдова согласовали сделку в области киберсектора, чтобы укрепить сопротивление страны перед лицом дестабилизации и кампаний дезинформации из Москвы. С помощью IT-ресурсов, обмена информацией и обучения они хотят предотвратить кибер-атаки и разоблачить дезинформацию. Баerbock добавила: "В этой гибридной войне ложные информационные кампании и обманчивые российские акторы используют ложь как стратегическое оружие".

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock выделила Республику Молдову как потенциального члена ЕС, признав неудавшиеся попытки Путина ослабить страну. Теперь главная задача - оказать дальнейшую поддержку для стабилизации Молдовы по мере продвижения к членству в ЕС.

Читайте также: