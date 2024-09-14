Автомобильный сектор выражает опасения по поводу потенциальных сокращений, связанных с климатическими целями ЕС.

В отраслевом докладе в качестве предупреждения предсказывается, что ужесточающиеся законы ЕС о климате приведут к массовым увольнениям и крупным штрафам в европейском автомобилестроении. В качестве потенциального решения для автопроизводителей предлагается использовать стратегию управления кризисом, применявшуюся во время пандемии коронавируса.

Кризис вызван строгими лимитами выбросов CO2, установленными ЕС. Эти нормы устанавливают максимально допустимый уровень выбросов CO2 для автомобилей, зарегистрированных в определенный год, с которым автомобильная промышленность пока не справляется. В документе говорится, что отрасль может быть оштрафована на миллиарды долларов, если не будет соблюдать эти стандарты выбросов.

Чтобы избежать этих штрафов, компаниям придется значительно сократить производство, что может угрожать миллионам рабочих мест в ЕС. В документе указывается, что основной причиной этого является установленный ЕС лимит выбросов в автопарк.

В настоящее время эти лимиты ограничивают выбросы CO2 автомобилей до 115,1 грамма на километр, что планируется снизить до 93,6 грамма к 2025 году и до 49,5 грамма к 2030 году. Производителям придется платить штрафы за превышение этих лимитов.

Ассоциация европейских производителей автомобилей (АСЕА) подтвердила осведомленность о документе, но подчеркнула его неофициальный статус внутри лоббистской организации. Согласно сообщениям, документ является подлинным и циркулирует в европейской автомобильной промышленности.

Угроза миллиардных штрафов

В отчете утверждается, что невозможно построить двигатели внутреннего сгорания, которые выделяют менее 95,6 грамма CO2 на километр. Лишь немногие гибриды могут достичь этой цели, но они теоретически могут помочь производителям оставаться ниже лимита, регистрируя больше электромобилей.

Кроме того, в документе говорится, что эффективный двигатель внутреннего сгорания производит около 120 граммов CO2 на километр. Таким образом, четыре автомобиля с двигателями внутреннего сгорания должны быть компенсированы одним электромобилем, чтобы избежать штрафов. Однако доля зарегистрированных электромобилей остается стабильной и далека от обязательного порога.

В результате автомобильная промышленность может столкнуться со штрафами в размере 13 миллиардов евро только из-за продажи легковых автомобилей. Дополнительные штрафы в размере 3 миллиардов евро будут наложены на легкие коммерческие автомобили, такие как фургоны, которые также подпадают под эти нормы.

Может закрыться до восьми заводов

В отчете предлагается ограничить производство и продажу более 2 миллионов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, чтобы избежать штрафов. Это соответствует мощности восьми заводов, что может привести к миллионам увольнений.

Чтобы этого избежать, в документе предлагается применить чрезвычайную меру, принятую во время пандемии коронавируса. Воспользовавшись этой статьей, Европейская комиссия потенциально может отложить введение более строгих норм на два года.

Экологи выражают негодование

Экологические организации осудили реакцию отрасли на проблему.Sebastian Bock, CEO von Transport & Environment Germany, раскритиковал требование автопроизводителей о продлении срока продажи автомобилей с высокими выбросами.

Бок поставил под сомнение обоснованность требования о введении режима ЧС для продажи меньшего количества экологически чистых автомобилей. В то же время Greenpeace раскритиковал председателя Volkswagen за просьбу о дополнительном времени для защиты климата два года спустя после установления лимитов выбросов.

В заключение, отчет предсказывает значительные финансовые и рабочие потери для автомобильной отрасли из-за строгих правил ЕС по выбросам. Чтобы смягчить эти последствия, компании могут потребовать invocation чрезвычайных мер для отсрочки введения более строгих норм, но экологи остаются скептическими по отношению к этому подходу.

Отчет подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются автомобильные производители при соблюдении лимитов выбросов ЕС, что может привести к миллиардным штрафам за несоответствие в производстве автомобилей. Чтобы избежать этих штрафов, может потребоваться существенное сокращение производства автомобилей, что отрицательно скажется на занятости в отрасли.

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