Проблемы в немецком автопроме

Немецкая автомобильная промышленность сталкивается со снижением продаж, в частности электромобилей, и смотрит в будущее с тревогой, согласно Институту Ifo. Компания Volkswagen, возможно, только царапает поверхность проблемы, опасаются эксперты. Рабочий совет Вольксвагена все больше сопротивляется последним ужесточениям мер экономии в компании.

Снижение продаж на рынке

На немецком авторынке в последнее время дела обстоят не лучшим образом. Продажи новых автомобилей в августе по сравнению с предыдущим годом резко упали. Это в основном связано со слабым спросом на электромобили, как показывают данные Федерального ведомства по дорожному транспорту (KBA). Даже в случае других типов двигателей продажи в некоторых случаях значительно снизились.

KBA сообщает, что в августе было зарегистрировано на 69 процентов меньше электромобилей, чем в августе предыдущего года. Снижение составило 24,4 процента для автомобилей с дизельным двигателем и 7,4 процента для автомобилей с бензиновым двигателем. Во всех типах двигателей снижение числа новых регистраций составило 27,8 процента.

Нет просвета в конце туннеля

По словам Института Ifo, перспективы мрачные. Пessimistic expectations have led to a decline in the automotive industry's business climate, which was surveyed by the Munich institute, by 6.2 points to minus 24.7 points in August. It was the fourth consecutive decline after a brief temporary recovery. "The mood in the automotive industry is plummeting," says Ifo expert Anita Woelfl.

The expectations for the next six months were particularly negative. "The German automotive industry is struggling with a lack of new orders - especially from abroad," said Woelfl. "This is now also reflected in personnel planning."

Электромобили не пользуются высоким спросом

KBA в Фленсбурге заявило, что текущий спад на немецком рынке новых автомобилей также связан со специальными эффектами прошлого года. Однако следует отметить: ситуация на рынке новых автомобилей серьезная," сказал Константин Галь из консалтинговой фирмы EY по данным. "Мы не близки к устойчивому восстановлению, разница с уровнем до кризиса остается большой." В первом полугодии 2023 года в Германии было продано на 590 000 новых автомобилей меньше, чем в том же периоде 2019 года, до пандемии коронавируса.

В свете небольшого числа регистраций электромобилей EY отметило, что в августе 2023 года было зарегистрировано обычно много таких автомобилей. В то время последние покупки коммерческими клиентами привели к росту регистраций электромобилей - до истечения государственной субсидии для компаний 1 сентября 2023 года.

Возможное правительственное вмешательство

Теперь федеральное правительство планирует возобновить государственную поддержку для увеличения продаж электромобилей. Речь идет о более сильных налоговых стимулах для электромобилей как корпоративных автомобилей. Спрос на электромобили упал после прекращения государственной субсидии. Федеральное правительство внезапно прекратило так называемый экологический бонус в декабре из-за бюджетных ограничений. В июле "трафик-коалиция" согласовала "инициативу роста" в рамках бюджетных переговоров. Один из мероприятий - налоговое стимулирование электромобилей как корпоративных автомобилей. Согласно этому, для компаний с 1 июля 2024 года должна быть введена специальная амортизация для вновь зарегистрированных полностью электрических и аналогичных нулевых выбросов автомобилей. Кроме того, так называемый лимит розничной цены в 70 000 евро для E-vehicles должен быть увеличен до 95 000 евро в налоге на компании.

Напряженность в Volkswagen

Рабочий совет Volkswagen все больше сопротивляется последним ужесточениям мер экономии в компании. По словам Даниэлы Кавалло, председателя рабочего совета, кризис в Volkswagen не вина сотрудников, а вина руководства. На собрании, на котором присутствовало более 10 000 сотрудников, она провела четкие границы в отношении последних мер экономии компании: закрытия заводов не должно происходить, гарантии занятости не должны быть затронуты и должны быть продлены, а сокращение зарплат должно быть отклонено.

"Вольвосваген страдает потому, что совет директоров не справляется со своей работой," - сказала Кавалло. Поэтому нельзя винить рабочую силу. Крупнейший в Европе производитель автомобилей объявил, что ужесточит меры экономии для основной марки VW из-за ухудшающейся ситуации. Не исключены закрытия заводов в Германии и сокращение рабочих мест.

Снижение продаж, особенно электромобилей, способствовало пессимистичному прогнозу для немецкой автомобильной промышленности, согласно данным Института Ifo. Это снижение продаж было очевидно в августе, когда число новых регистраций во всех типах двигателей снизилось на 27,8 процента, согласно данным Федерального ведомства по дорожному транспорту (KBA).

