Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиКоличество продаж

Автомобильный сектор находится на грани краха <unk> электромобили переходят на роль розничной торговли.

Volkswagen тревожит возможность закрытия заводов, поскольку весь автопром проходит через неопределенные периоды. В настоящее время обстоятельства далеки от идеальных, и будущее кажется мрачным.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 3 минут

- Автомобильный сектор находится на грани краха <unk> электромобили переходят на роль розничной торговли.

Проблемы в немецком автопроме

Немецкая автомобильная промышленность сталкивается со снижением продаж, в частности электромобилей, и смотрит в будущее с тревогой, согласно Институту Ifo. Компания Volkswagen, возможно, только царапает поверхность проблемы, опасаются эксперты. Рабочий совет Вольксвагена все больше сопротивляется последним ужесточениям мер экономии в компании.

Снижение продаж на рынке

На немецком авторынке в последнее время дела обстоят не лучшим образом. Продажи новых автомобилей в августе по сравнению с предыдущим годом резко упали. Это в основном связано со слабым спросом на электромобили, как показывают данные Федерального ведомства по дорожному транспорту (KBA). Даже в случае других типов двигателей продажи в некоторых случаях значительно снизились.

KBA сообщает, что в августе было зарегистрировано на 69 процентов меньше электромобилей, чем в августе предыдущего года. Снижение составило 24,4 процента для автомобилей с дизельным двигателем и 7,4 процента для автомобилей с бензиновым двигателем. Во всех типах двигателей снижение числа новых регистраций составило 27,8 процента.

Нет просвета в конце туннеля

По словам Института Ifo, перспективы мрачные. Пessimistic expectations have led to a decline in the automotive industry's business climate, which was surveyed by the Munich institute, by 6.2 points to minus 24.7 points in August. It was the fourth consecutive decline after a brief temporary recovery. "The mood in the automotive industry is plummeting," says Ifo expert Anita Woelfl.

The expectations for the next six months were particularly negative. "The German automotive industry is struggling with a lack of new orders - especially from abroad," said Woelfl. "This is now also reflected in personnel planning."

Электромобили не пользуются высоким спросом

KBA в Фленсбурге заявило, что текущий спад на немецком рынке новых автомобилей также связан со специальными эффектами прошлого года. Однако следует отметить: ситуация на рынке новых автомобилей серьезная," сказал Константин Галь из консалтинговой фирмы EY по данным. "Мы не близки к устойчивому восстановлению, разница с уровнем до кризиса остается большой." В первом полугодии 2023 года в Германии было продано на 590 000 новых автомобилей меньше, чем в том же периоде 2019 года, до пандемии коронавируса.

В свете небольшого числа регистраций электромобилей EY отметило, что в августе 2023 года было зарегистрировано обычно много таких автомобилей. В то время последние покупки коммерческими клиентами привели к росту регистраций электромобилей - до истечения государственной субсидии для компаний 1 сентября 2023 года.

Возможное правительственное вмешательство

Теперь федеральное правительство планирует возобновить государственную поддержку для увеличения продаж электромобилей. Речь идет о более сильных налоговых стимулах для электромобилей как корпоративных автомобилей. Спрос на электромобили упал после прекращения государственной субсидии. Федеральное правительство внезапно прекратило так называемый экологический бонус в декабре из-за бюджетных ограничений. В июле "трафик-коалиция" согласовала "инициативу роста" в рамках бюджетных переговоров. Один из мероприятий - налоговое стимулирование электромобилей как корпоративных автомобилей. Согласно этому, для компаний с 1 июля 2024 года должна быть введена специальная амортизация для вновь зарегистрированных полностью электрических и аналогичных нулевых выбросов автомобилей. Кроме того, так называемый лимит розничной цены в 70 000 евро для E-vehicles должен быть увеличен до 95 000 евро в налоге на компании.

Напряженность в Volkswagen

Рабочий совет Volkswagen все больше сопротивляется последним ужесточениям мер экономии в компании. По словам Даниэлы Кавалло, председателя рабочего совета, кризис в Volkswagen не вина сотрудников, а вина руководства. На собрании, на котором присутствовало более 10 000 сотрудников, она провела четкие границы в отношении последних мер экономии компании: закрытия заводов не должно происходить, гарантии занятости не должны быть затронуты и должны быть продлены, а сокращение зарплат должно быть отклонено.

"Вольвосваген страдает потому, что совет директоров не справляется со своей работой," - сказала Кавалло. Поэтому нельзя винить рабочую силу. Крупнейший в Европе производитель автомобилей объявил, что ужесточит меры экономии для основной марки VW из-за ухудшающейся ситуации. Не исключены закрытия заводов в Германии и сокращение рабочих мест.

Снижение продаж, особенно электромобилей, способствовало пессимистичному прогнозу для немецкой автомобильной промышленности, согласно данным Института Ifo. Это снижение продаж было очевидно в августе, когда число новых регистраций во всех типах двигателей снизилось на 27,8 процента, согласно данным Федерального ведомства по дорожному транспорту (KBA).

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Отчет о катастрофе: ад в лондонской башне Гренфелл, причиной которого считается "десятилетнее пренебрежение"
Главные темы

Отчет о катастрофе: ад в лондонской башне Гренфелл, причиной которого считается "десятилетнее пренебрежение"

Отчет о катастрофе: ад в лондонской башне Гренфелл, причиной которого считается "десятилетнее пренебрежение" 14 июня 2017 года, ранним утром, на четвертом этаже 24-этажного жилого дома в Северном Кенсингтоне вспыхнул пожар. Ему потребовалось всего 30 минут, чтобы распространиться до крыши благодаря легко воспламеняющейся облицовке здания. Недавний отчет расследования жестко

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Начало переговоров о создании коалиции в Тюрингии: на этой неделе соберутся политические организации
Главные темы

Начало переговоров о создании коалиции в Тюрингии: на этой неделе соберутся политические организации

После выборов в Ландтаг Тюрингии политические партии в этом неделе начинают диалог для изучения возможных вариантов коалиции. Лидер кандидат ХДС Марио Войт в среду в Эрфурте сказал, что есть предварительные "встречи для начала разговора" с союзом Сахры Вальгенкнехт (Сойюз 90/Зеленые) и СДПГ, не...

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Министр иностранных дел Анналена Баerbock из Германии
Главные темы

Предстоящая поездка на Ближний Восток: Байербок посетит Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль

Министр иностранных дел Германии от Зеленой партии Аннелеbauer отправляется в турне по Ближнему Востоку в среду вечером. Её цель - поддержать глобальные инициативы, направленные на достижение перемирия в секторе Газа. В программе visita также запланированы встречи с министром иностранных дел...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Возможность перевозки vehicles, предназначенных для перевозки пакетов или посылок.
Главные темы

Работники, занятые в сфере доставки посылок, должны получать постоянные гарантии против нарушений, инициированных их работодателями.

Работники секторов доставки заслуживают постоянных гарантий против злоупотреблений со стороны работодателей. Министерская коллегия вumphodень approve Ideal on постоянную реализациюзий, зaan как закон о субподрядной ответственности, гарантирующей своевременную уплату социальных взносов. Как...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Спорт

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В трагическом пожаре, охватившем башенный комплекс Grenfell в Лондоне 14 июня 2017 года, погибли 72...
Панорама

Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Начало быстрого распространения пожара в здании Гренфелл Тауэр в Лондоне occurred в июне 2017 года. Наконец, был опубликован ожидаемый отчет о причинах этого события.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно