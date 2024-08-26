движение транспорта на общественных дорогах, загруженность улиц - Автомобилисты, участвующие в соревнованиях на высокой скорости на главной дороге.

Шесть буйных мотоциклистов вызвали гнев полиции в западной части Берлина в воскресный вечер из-за своих опасных манер вождения и незаконных гонок на скорость. Полицейские заметили шестерых мотоциклистов на Курт-Шумахер-Дамм, ревя двигателями и обгоняя друг друга. Два из этих безрассудных мотоциклистов затем умчались по городской автостраде, оставив своих товарищей далеко позади, как сообщается в полицейских отчетах. В конце концов, все шесть мотоциклов затормозили на Шпандауэр Дамм и остановились на светофоре, где их перехватили полицейские.

Конфискованные мотоциклы и водительские права двоих 21 и 24-летних виновников были изъяты. Четверых остальных также зафиксировали.

Два мотоциклиста продолжили свои опасные действия на городской автостраде, игнорируя правила дорожного движения и подвергая опасности других участников дорожного движения. Позже они съехали с автострады на Шпандауэр Дамм, присоединившись к своим товарищам на светофоре.

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