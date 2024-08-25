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Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие полосы

Автомобиль заходит в уединенный переулок - человек погибает

При непредвиденном инциденте водитель меняет полосу и врезается в другое транспортное средство, что приводит к гибели другого водителя.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Причина, по которой автомобиль женщины оказался на встречной полосе, так и осталась неизвестной.
Причина, по которой автомобиль женщины оказался на встречной полосе, так и осталась неизвестной.

- Автомобиль заходит в уединенный переулок - человек погибает

На участке B252, соединяющем Димельштадт в Гессене (район Вальдек-Франкенберг) и Варбург в Северном Рейне-Вестфалии (район Хёкстер), произошел трагический инцидент. По данным властей, один автомобиль выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с приближающимся автомобилем. К сожалению, водитель приближающегося автомобиля скончался, а водитель другого автомобиля был доставлен в больницу с травмами. В течение ночи дорога B252 между Димельштадтом и Шерфеде была полностью закрыта. По окончании дня полиция не предоставила дополнительной информации о лицах, причастных к инциденту, и в настоящее время расследует обстоятельства, приведшие к аварии.

После столкновения движение в обеих полосах на B252 полностью прекратилось. Для предотвращения дальнейших аварий власти порекомендовали водителям использовать другую полосу в качестве альтернативного маршрута на время.

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