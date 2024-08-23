- Автомобиль врезался в дерево вблизи Альтенберга - женщина получила тяжелые ранения

Шестьдесятилетняя женщина попала в серьезное ДТП, врезавшись на своем автомобиле в дерево на дороге S183, расположенной между Альтенбергом и Оберпёблем (Саксонская Швейцария-Одерзигебирге). По словам властей, женщина необъяснимо съехала с дороги ранним утром.

Скорая помощь отправила вертолет, чтобы доставить ее в больницу для лечения. Дорога была временно закрыта в течение примерно двух часов после аварии. На данный момент степень материального ущерба не разглашается.

Авария произошла недалеко от Альтенберга, вблизи места, где дорога S183 соединяется с Оберпёблем. Вертолет, направленный на помощь женщине, должен был пролететь над Альтенбергом во время своей миссии.

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