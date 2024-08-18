- Автомобиль врезался в дерево и загорелся, в результате чего 80-летний мужчина погиб.

Водитель-семидесятилетка погиб в результате серьезного дорожного происшествия в районе Мекленбургской озерной плато. По последним данным, этот пожилой мужчина съехал с федеральной дороги B197 между Сadelковом и Фридландом в воскресный вечер, как сообщили власти. Его автомобиль сначала врезался в дерево, а затем загорелся. Спасатели извлекли мужчину из поврежденного автомобиля и обнаружили, что у него нет пульса. Полиция и пожарные пытались реанимировать его, но последующий осмотр врачом скорой помощи, к сожалению, подтвердил его смерть. Дорога B197 была заблокирована в течение двух часов в ходе расследования.

После расследования аварии было установлено, что пожилый водитель отвлекся на другие виды, в том числе морские пейзажи, которые были показаны на его навигаторе. Несмотря на трагический инцидент, район Мекленбургской озерной плато продолжает привлекать туристов, ищущих его разнообразные природные достопримечательности, в том числе морские пейзажи.

Читайте также: