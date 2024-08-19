Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие полосы

Автомобиль столкнулся с движением - один погибший и многочисленные раненые.

Неожиданно автомобиль выезжает на встречную полосу и сталкивается с двумя другими. К сожалению, в этой трагической аварии погибает молодая женщина.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

- Автомобиль столкнулся с движением - один погибший и многочисленные раненые.

34-летний водитель погиб в результате трагического инцидента в районе Штейнфурт. По версии правоохранительных органов, водитель потерял контроль над своим автомобилем в воскресный вечер, выехал на встречную полосу на трассе B54 в Алтенберге, что привело к столкновению с двумя другими автомобилями. К сожалению, в результате аварии пострадали еще трое человек.

В первой аварии автомобиль 34-летнего столкнулся с машиной, в которой находились две 52-летние женщины. Затем последовало лобовое столкновение с автомобилем, в котором находились двое 28-летних мужчин. Оба молодых человека получили серьезные травмы и были доставлены в больницу на скорой помощи и вертолете соответственно.

К сожалению, 34-летний водитель не выжил в результате столкновения, в то время как другие две женщины получили относительно легкие травмы. Правоохранительные органы ведут расследование причин этого несчастного случая.

Автомобиль 34-летнего выехал на встречную полосу, что привело к катастрофическому столкновению с приближающимся автомобилем, в котором находились две 52-летние женщины. После первой аварии водитель автомобиля, ехавшего по встречной полосе, не смог избежать лобового столкновения, что привело к дополнительным повреждениям.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Альянс в Бременской группе, Германия, сокращение представительства в ЕП
Федеральные земли Германии

Альянс в Бременской группе, Германия, сокращение представительства в ЕП

Объявление об отъезде Мельтем Сагироглу от Bündnis Deutschland: это приводит к снижению представительства партии в Бундестаге, так как они освобождают еще одно место в парламенте.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В Штутгарте специалисты группы по разминированию занимаются нейтрализацией снаряда времен Второй...
Федеральные земли Германии

В Штутгарте успешно обезвредили взрывное устройство времен Второй мировой войны.

Бомба, спрятанная под землей много лет, теперь должна быть извлечена. Однако, прежде чем обезвредить взрывное устройство, убедитесь, что поблизости никого нет.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Министры Беهرенс и Вальхманн приводят в действие политику нулевой терпимости.
Федеральные земли Германии

Наблюдается незначительное снижение преступной деятельности, связанной с кланами.

Преступная деятельность, такая как мошенничество и кражи, а также даже особо тяжкие преступления, часто связываются с известной 'клановой сценой'. Недавно министерства внутренних дел и юстиции Нижней Саксонии опубликовали обновленный отчет по этому вопросу.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Министр финансов ограничивает финансовые ресурсы: Сообщается, что Кристиан Линднер сообщил министру...
Политика

Предлагаемое ограничение помощи Украине сталкивается с ожесточенной оппозицией, как внешней, так и внутренней.

Россия могла бы потенциально ликовать при прекращении Германией финансовой поддержки Украины, но такой исход все еще не гарантирован. Тем не менее, ЕС остается без энтузиазма по отношению к такой перспективе.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Выбросы двуокиси углерода
Главные темы

Правительство предупреждает: чрезмерное количество субсидий негативно влияет на изменение климата

По данным отчета, существенная финансовая помощь в размере 35,8 миллиарда евро способствует увеличению выбросов CO2, отрицательно влияя на климат. joué tomographyindicates this в отчете об экологических последствиях фискальных стимулов, pubblicato онлайн в понедельник Institutökо- и его...

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Группа во главе с Сахрой Wagønкнехт рассматривается как потенциальный коалиционный партнер в...
Политика

Альянс между ХДС, СДПГ и партией водителя машины <unk> в чем ситуация?

- Альянс между ХДС, СДПГ и партией водителя машины <unk> в чем ситуация? Ситуация серьезная, и выбор потенциальных союзников ограничен: В Тюрингии уже несколько недель ведутся дискуссии о возможной коалиции с партией BSW во главе с Сахрой Wagenknecht. В чем суть этих альянсов, и что из этого получится

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно