- Автомобиль поскользнулся на прохожих, в результате чего четыре человека сильно пострадали.

На скользкой дороге в Мюнстере 18-летний юноша не справился с управлением и врезался в группу людей в центре города ранним воскресным утром. По данным властей, семь человек получили ранения, четверо из них - тяжелые. Preliminary investigation suggests that the vehicle veered onto the sidewalk during a turn, hitting four pedestrians. Two young men from Bochum (22 и 23 года) и женщина (22 года) и мужчина из Мюнстера (26 лет) были госпитализированы с серьезными травмами.

Машина 18-летнего затем врезалась в стеклянный фасад отеля, причинив ущерб. Водитель и двое пассажиров получили легкие травмы. Анализ крови на алкоголь у 18-летнего дал отрицательный результат. Расследование причин аварии продолжается. Власти не подозревают никаких противоправных действий.

Авария в воскресное утро нарушила тишину центра города. После инцидента молодой человек провел остаток своего воскресенья в больнице.

