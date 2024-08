- Автомобиль поскользнулся на дорожку прохожих - четыре тяжело раненых

На мокрой улице в Мюнстере 18-летний водитель не справился с управлением своим автомобилем, съехав на пешеходов. Инцидент в центре города в субботу вечером привел к тому, что семь человек получили ранения, четверо из них тяжелые, как сообщили власти. Preliminary investigations suggest that the car veered onto the sidewalk while turning, hitting four pedestrians. Two men from Bochum (22 и 23 лет) и женщина (22 года) и мужчина из Мюнстера (26 лет) были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Автомобиль 18-летнего водителя впоследствии столкнулся с стеклянным фасадом отеля, причинив ему повреждения. Водитель и двое пассажиров получили легкие травмы. Тест на наличие наркотиков и алкоголя у 18-летнего дал отрицательный результат. Расследование причин аварии продолжается. Власти не подозревают злого умысла.

Авария причинила значительный ущерб стеклянному фасаду отеля. Инцидент также вызвал расследование причин, приведших к столкновению с толпой.

