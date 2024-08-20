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Федеральные земли ГерманииНовостиПлощадь погрузки

Автомобиль перевернулся во время пути к парковочной зоне - четыре человека получили ранения.

Двадцатидевятилетний человек, управлявший пикапом, столкнулся с опрокидыванием в парковочной зоне супермаркета после обычных вечерних часов. В грузовике trasportirovalis' tri Fjnca, KaDai IBCV/wp sustavnyie повреждения

 and  Michael Bootcampf
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При выполнении маневра грузовик опрокинулся, перевозивший людей на своей грузовой платформе.
При выполнении маневра грузовик опрокинулся, перевозивший людей на своей грузовой платформе.

- Автомобиль перевернулся во время пути к парковочной зоне - четыре человека получили ранения.

Трое людей, находившихся в кузове грузовика, пострадали в результате аварии, когда пикап перевернулся во время поворота на парковке в Хофе, Верхняя Франкония. По меньшей мере четыре человека получили ранения, один из них - тяжелые. Как сообщила полиция, 29-летний водитель пытался объехать укрытие для тележек на парковке супермаркета вечером в понедельник. Во время поворота на 180 градусов автомобиль опрокинулся. Два 25-летних мужчины и 21-летняя женщина, находившиеся в кузове, выпрыгнули и получили травмы. Мужчины получили легкие ранения, а женщина - сотрясение мозга и другие травмы.

По предварительным данным, водитель не был пристегнут и получил тяжелые ранения ног. Он не находился под влиянием алкоголя или наркотиков. Водителя и 21-летнюю женщину доставили в больницу. Водитель находится под следствием по обвинению в опасном вождении и других правонарушениях. Полиция считает, что он выполнил слишком резкий поворот на 180 градусов и, возможно, ехал слишком быстро. Автомобиль признан непригодным для восстановления.

Авария произошла рядом с укрытием для тележек, расположенным в зоне погрузки супермаркета. Двум людям, которые выпрыгнули из грузовика до его опрокидывания, повезло - они смогли обратиться за медицинской помощью в зоне погрузки ближайшей больницы.

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