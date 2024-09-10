- Автоматическая комедийная машина развлекает жителей дома престарелых

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Технический прогресс продлевает человеческую жизнь, но в сфере ухода за людьми ощущается нехватка работников. Инновации, такие как ИИ, робототехника и цифровизация, в долгосрочной перспективе могут облегчить жизнь сиделкам. Двенадцать экспонентов продемонстрировали это на inauguralном "Форуме инноваций в уходе" в Ганновере, соорганизованном Дiakoniей и Евангелической ассоциацией Lower Saxony по уходу за пожилыми людьми и инвалидами (NEVAP).

Свен Шумахер, председатель правления NEVAP, поделился: "Это настоящий цифровой взрыв в сфере ухода". Дiakoniя также поддерживает развитие цифровых помощников, таких как AI-помощник "Bearcover". Этот бот помогает сиделкам, обнаруживая движения через двери и стены и оповещая их, когда требуется помощь.

Робот "Navel" от его производителя предназначен для общения с пациентами. По словам производителя, "Navel", стоимостью около 28 000 евро за штуку, использует технологию, основанную на ChatGPT, для общения с пациентами и даже для шуток. С момента своего запуска в этом году 16 таких устройств уже были протестированы в домах престарелых и учреждениях для инвалидов.

"Нам нужно готовиться", - считает председатель Дiakoniи Нижняя Саксония Ханз-Йоахим Ленке, учитывая нехватку сиделок. Он считает, что сектор будет полагаться на инновации в будущем. Ленке добавляет, однако, что технология должна дополнять работников, а не заменять их.

Ленке призывает: "Нам срочно нужны значительные средства для цифровых инноваций в сфере ухода". Он призывает увеличить государственную поддержку, в частности, для дополнительных позиций IT-персонала.

По данным Федерального статистического управления, к 2049 году в сфере ухода может не хватать от 280 000 до 690 000 квалифицированных работников. В то же время спрос также растет: с 1,62 миллиона сиделок в 2019 году к 2049 году может потребоваться 2,15 миллиона сиделок, что составляет почти треть (33%).

Профессии в сфере ухода сильно затронуты цифровым взрывом в этой сфере, как показывает поддержка Дiakoniи AI-помощников, таких как "Bearcover". С proyected дефицитом сиделок до 690 000 квалифицированных работников к 2049 году профессии в сфере ухода, возможно, придется принять технические новшества, чтобы удовлетворить растущий спрос на работников в сфере ухода.

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