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Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомагистраль

Автомагистраль 27 временно закрыт из-за протестов

Активисты стремятся выразить свое недовольство экологически вредным движением и бросили вызов решению города Ахим. В результате протестующие ненадолго приостановили проезд по автостраде.

 and  Viktoria Klein
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Манифестанты стремятся спуститься с моста через A27 и продемонстрировать баннер, что приведёт к...
Манифестанты стремятся спуститься с моста через A27 и продемонстрировать баннер, что приведёт к временному полному закрытию участка дороги A27 между развязками Бремен и Северный Ахим.

- Автомагистраль 27 временно закрыт из-за протестов

Для экологической акции власти временно закрыли участок автодороги А27 между развязками «Бременский крест» и «Ахим-Норд». Активисты спустились с моста через А27 в полдень, повесив несколько плакатов, как сообщил представитель полиции. По его словам, на мосту находилось шесть человек.

По решению суда административной палаты в Штаде, город Ахим был обязан заблокировать дорогу. Об этом заявил представитель суда. Тем не менее, городу удалось сократить продолжительность акции до получаса в Высшей административной палате Нижней Саксонии.

Изначально активисты планировали спуститься на веревках, пока дорога была открыта, но из соображений безопасности город Ахим запретил это. Демонстрантам разрешили провести акцию на мосту. Решение города было оспорено активистами, в результате чего суд постановил закрыть дорогу для проведения акции. Закрытый участок дороги составляет примерно пять километров возле развязки «Бременский крест», как сообщили в полиции.

Протестующие заявили, что их нынешняя цель связана с судебным разбирательством, которое началось после события 2021 года на А27 во время конференции министров транспорта. Решение ожидается от суда города Ахим. «На следующем судебном заседании мы хотим показать, что такие действия необходимы и оправданы», - заявил участник акции, как сообщается в отчете.

«Убийственное и вредное для окружающей среды движение автомобилей ежедневно причиняет вред и угрожает жизни многих людей и животных», - заявило заявление. «Меньше автомобилей означает меньше шума, чище воздух и больше места для людей. Мы боремся за мир, в котором жизнь ценится выше, чем развитие, скорость и прибыль».

Несмотря на временное закрытие автодороги А27 из-за акции протеста, движение было перенаправлено на альтернативные маршруты, что минимизировало неудобства для водителей. Экологические активисты, используя мост как свою трибуну, подняли плакаты, выражающие их обеспокоенность вредным воздействием дорожного движения на окружающую среду и дикую природу.

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