Австрийские правые экстремисты лидируют на выборах в воскресенье.

В отличие от большинства своих современников, ФПО не является новичком и имеет историю участия в коалиционных правительствах.

По последним опросам, ФПО может не получить абсолютное большинство, и ему понадобится поддержка других партий – которые вместо этого могут объединиться, чтобы предотвратить его приход к власти. Вот что вам нужно знать.

Кто такие ФПО?

ФПО часто называют пионером европейских ультраправых партий и отстаивает антииммигрантскую, антиисламскую, евроскептическую и антипрививочную позицию. Один из их прежних лозунгов звучал как "лояльность родине вместо марокканских воров".

По словам Бенджамина Биарда, политического scientists и научного сотрудника брюссельского think tank Centre de Recherche et d’Information Socio-Politiques (CRISP), ФПО "обладает многими сходствами" с другими видными европейскими ультраправыми партиями, такими как Французский Национальный Ралли (РН), фламандский "Влаамс Белаанг" (VB), итальянская "Лега" и голландская "Партия свободы" (ПВВ).

Однако Биард подчеркивает существенное отличие. В отличие от немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АфД), созданной в 2013 году в ответ на политику зоны евро, ФПО было основано в 1950-х годах после нацистской эпохи и имеет крепкие корни в австрийской политике. Оно трижды приходило к власти на федеральном уровне в коалиции с другими группами, став одной из немногих ультраправых партий в Европе, добившихся этого.

9 июня партия впервые выиграла европейские парламентские выборы в Австрии, набрав 25,5% голосов и стремясь перевести этот успех на национальный уровень.

Лондонский историк Николаус Васмейер рассказывает CNN, что после своего основания в 1956 году экс-nazis, ФПО удалось избежать прямых связей с нацизмом. Тем не менее, партия прошла сложный путь, переходя от ультраправых к центристам и обратно.

“В ранние годы ФПО отстаивало идеи панагermanства и стремилось подготовить почву для возвращения национал-социализма в Австрии”, – сказал Биард. “В то время она состояла в основном из симпатизирующих нацизму, прогерманских националистов и либертарианцев”.

Панагermanство было политическим движением, стремившимся объединить всех, кто говорит на немецком или германском языке, в XIX веке.

Либеральная позиция ФПО постепенно взяла верх над прежней позицией к началу 1980-х годов, и партия была признана легитимным конкурентом на австрийской политической арене. Ее политическая позиция изменилась вновь, когда в 1986 году лидером партии стал Йörg Хайдер. Хайдер, сын бывших членов нацистской партии, привнес популистский стиль и сосредоточил программу партии на социальном национализме и экономическом либерализме.

Популистский подход Хайдера и его правое течение привлекли massive support, и партия получила 27% голосов на выборах в октябре 1999 года. После вступления в коалиционное правительство с Австрийской народной партией (ОВП) Хайдер сам не вошел в администрацию. Однако его восхождение и присутствие ФПО в австрийском правительстве вызвали тревогу в ЕС, оставив страну дипломатически изолированной.

В последние годы партия оказалась втянутой в различные скандалы, в том числе в 2019 году во время своего второго коалиционного правительства с ОВП. В результате так называемого "Ибиза-гейта" тогдашний лидер Хайнц-Кристиан Страхе был пойман на камеру, обещая правительственные контракты женщине, выдающей себя за племянницу российского олигарха – что привело к его отставке и распаду коалиции.

С 2021 года ФПО возглавляет Герберт Кикль. Кикль, ультраправый идеолог, обещает превратить Австрию в "крепость", если он придет к власти, и описывает себя как будущего "Volkskanzler", или "канцлера народа", термин, который вызывает критику из-за нацистского прошлого ФПО.

Каковы основные политические позиции ФПО?

Ключевые вопросы для выборов 29 сентября включают стоимость жизни, иммиграцию, изменение климата и войну в Украине. Австрия боролась с высокими уровнями инфляции и ниже среднего роста почти два года, а также под давлением европейских союзников, чтобы уменьшить свою зависимость от российского газа.

Попытка террористического акта в августе, чтобы атаковать концерт Тейлор Свифт в Вене, спровоцировала дискуссию о внутренней безопасности, в то время как широкомасштабные наводнения этого месяца, которые унесли жизни пяти человек и объявили Нижнюю Австрию зоной бедствия, подняли вопрос об изменении климата на повестку дня.

ФПО эффективно обратилось к некоторым из этих обеспокоенностей избирателей. В своем избирательном манифесте партия предлагает ужесточить иммиграционные правила и то, что она называет "ремиграцией" – репатриацией лиц обратно в их страны происхождения, в частности, преступников.

Позиционируя себя как партию, представляющую рабочий класс и апеллирующую к низкооплачиваемым работникам, которые чувствуют себя маргинализированными, ФПО также выдвинула меры по стимулированию экономики, такие как налоговые льготы для молодых работников и более низкие налоги на сбережения.

Партия, которая исторически является антиевропейской и, как сообщается, имеет тесные связи с Россией, выступает против санкций ЕС против России и дальнейшей помощи Украине, придерживаясь нейтралитета. В отличие от своих конкурентов, ФПО выступает за продолжение использования австрийских поставок российского газа, чтобы предотвратить рост цен на энергию.

Теперь партия выстраивает альянс с Венгерским ФИДЕС в Европарламенте, возглавляемым Виктором Орбаном, который имеет самые тесные связи с российским лидером Владимиром Путиным в Европе.

Текущая коалиция ОВП-Зеленых работает над снижением зависимости от России для ресурсов, с министром энергетики, который называет это значительной экономической и безопасности угрозой.

Партия ультраправых набрала обороты после последствий пандемии COVID-19 и известна своей яростной оппозицией вакцинам. Ранее Кикль критиковал вакцины как "генетический эксперимент".

Профессор Хайнрих Райнхардт, эксперт по сравнительной политике из Университета Зальцбурга, описывает ФПО как "одну из самых успешных радикальных правопопулистских партий с 1980-х годов".

В интервью CNN Райнхардт заявил, что они процветают из-за пустоты, которую они заполняют. "Как и другие популисты, они оспаривают взгляды всех других партий и эффективно целятся на разочарованных демократов, недовольство элитой и критику основного потока".

Он также считает, что недоверие к коалиционному правительству Австрии – "правительству двух идеологически противоположных партий, которые сталкиваются почти по всем вопросам" – способствует успеху ФПО.

"В этой атмосфере беспокойства ФПО процветает в некоторой степени потому, что у него есть Кикль, высококвалифицированный коммуникатор и дисциплинированный индивидуум с исключительным интеллектом, который отличает его от его предшественников".

Какие могут быть потенциальные исходы?

Ежедневные опросы Der Standard показывают, что ФПО, скорее всего, выиграет с 27% голосов, обойдя своих главных конкурентов, правящую ОВП с 25% и социал-демократов (СПО) с 20%.

Если ФПО победит, его вероятным союзником станет ОВП, с которой он уже дважды был младшим партнером в коалиции.

Канцлер Карл Нехаммер из ОВП выразил нежелание формировать правительство с Киклем, заявив, что невозможно "сформировать правительство с кем-то, кто почитает теории заговора". Однако он оставил дверь открытой для сотрудничества без Кикля, найдя общие точки зрения на такие темы, как иммиграция и налоговые cuts.

Если ОВП превзойдет ожидания в опросах, она может начать переговоры с ФПО или попытаться создать первое в Австрии трехпартийное правительство – с СПО и либо Зелеными, либо либеральной партией NEOS.

По словам Райнхардта, ФПО более вероятно примет участие в правительстве, если займет второе место, а не первое. "Если ФПО выйдет вперед, оно сможет сформировать правительство только с консерваторами. Но вопрос в том, захочет ли ОВП быть младшим партнером в коалиции с ФПО, когда она может быть старшим партнером в коалиции с СПО и третьей партией".

Райнхардт считает, что если коалиция между ОВП и СПО математически возможна, это наиболее вероятный исход.

Однако Биард утверждает, что "не исключено, что ФПО может войти в коалицию или даже возглавить ее – впервые в Австрии. Это увеличит значение и влияние ультраправых не только в Австрии, но и на европейском уровне".

Сильные исторические корни ФПО в австрийской политике, а также его успех на выборах в Европейский парламент указывают на то, что он может оказать значительное влияние на европейскую политику, если сформирует коалиционное правительство. Это напоминает другие известные европейские ультраправые партии, такие как Франция "Национальное объединение" (RN), которые делят подобные идеологии и также находились у власти в своих странах.

В контексте Европы ФПО имеет много общего с ближайшим союзником России в Европе, Венгерским ФИДЕС, возглавляемым ближайшим европейским союзником Владимира Путина, Виктором Орбаном. Антиевропейская позиция ФПО и предполагаемые связи с Россией могут потенциально повлиять на отношения Австрии с Европейским союзом.

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