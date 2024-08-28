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Австрийский человек достиг необычного успеха в метро в Гамбурге

Сколько времени понадобилось, чтобы исследовать каждую станцию метро в Гамбурге подряд, что недавно сделал и побил рекорд житель Австрии?

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

- Австрийский человек достиг необычного успеха в метро в Гамбурге

Австрийский путешественник поднял волну в Гамбурге: Андреас Дик потратил шесть часов и 28 минут на посещение всех станций U-Bahn в городе. Представитель Hochbahn прокомментировал: "Все прошло гладко и успешно".

Его маршрут включал в себя 93 станции U-Bahn. Целью этого подземного марафона в немецком городе было показать, сколько времени нужно, чтобы посетить каждую станцию. С блеском в глазах 55-летний путешественник прокомментировал: "Какое замечательное способ узнать город!"

Это был не первый раз, когда этот опытный журналист брался за подобное предприятие. Он уже завершил полные туры в 17 крупных метрополиях, таких как Вена, Берлин и Лион. В 2016 году он исследовал Бремен на его трамваях. Однако это приключение было неофициальным. По данным Hochbahn, никто официально не пытался сделать это раньше.

Несмотря на переменчивую погоду, решимость Андреаса Дика не поколебалась. Достижение этого смешанного метода городского исследования было широко праздновано как среди местных жителей, так и среди любителей железных дорог.

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