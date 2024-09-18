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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Австрия значительно расширяет свои усилия по ликвидации последствий наводнения.

 and  James Williams
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Уровни воды в Австрии медленно снижаются, однако положение все еще крайне серьезное. Произошло...
Уровни воды в Австрии медленно снижаются, однако положение все еще крайне серьезное. Произошло избыточное обильное выпадение осадков в горах, значительная доля которого приняла форму снега и теперь тает.

Австрия значительно расширяет свои усилия по ликвидации последствий наводнения.

Никогда прежде мы не видели такого обильного скопления воды за такой короткий срок, как отметил вице-канцлер Австрии от "Зеленых" Вернер Коглер. В результате правительство выделило значительно более крупную программу финансовой помощи, чем когда-либо прежде. Кроме пострадавших жителей, от этого выиграют и бизнесы - за счет временных схем увольнений и отсрочки налогов.

Правительство консервативно-зеленой коалиции Австрии санкционировало много миллиардный евро план помощи пострадавшим от наводнений. "Мы согласовали пакет мер для помощи людям в устранении ущерба и продолжении инвестиций в предотвращение наводнений", - заявил канцлер Нехаммер. Часть средств будет распределена в виде немедленной помощи. Ранее в этом фонде было около 300 миллионов евро.

"Повреждения, причиненные штормами, служат жестоким напоминанием о громадной разрушительной силе этой катастрофы", - заявил консерватор Коглер. Помимо помощи пострадавшим домохозяйствам, правительство намерено помочь поврежденным предприятиям. Чтобы сохранить рабочие места, пострадавшие компании могут направить своих сотрудников на краткосрочную работу и отсрочить уплату налогов. Кроме того, предприятиям будут предоставлены беспроцентные кредиты до 100 миллионов евро. Около одного миллиарда евро также будет инвестировано в расширение защиты от наводнений в ближайшие годы, чтобы минимизировать потенциальный будущий ущерб от наводнений.

Помимо Австрии, наибольший ущерб от штормов за последние два десятилетия понесли Польша, Чехия и Румыния. Четыре дня проливных дождей привели к широкомасштабным наводнениям, особенно в земле Нижняя Австрия. В результате наводнений погибли пять человек, в том числе пожарный, находившийся на дежурстве. "Мы никогда не видели такого обилия воды за такой короткий срок", - сказал вице-канцлер Вернер Коглер от "Зеленых".

Хотя дожди прекратились во вторник и уровни воды в реках начали спадать, многие общины все еще затоплены. Существует риск оползней, и в Альпах есть потенциальная угроза от таяния снега.

Из-за наводнений австрийские политические партии приостановили свои предвыборные кампании. Мероприятия и теледебаты перенесены на конец недели. Парламент соберется в последний раз перед выборами в Национальный совет 29 сентября сегодня, в среду. Наводнения стали основной темой для обсуждения. Оппозиция требует оценки правительства и задает вопросы о финансировании мер.

"Оппозиционные партии поставили под сомнение финансирование правительством мер помощи при наводнениях и потребовали тщательной оценки со стороны 'Комиссии'".

"Помимо немедленной помощи, 'Комиссия' будет следить за распределением беспроцентных кредитов пострадавшим предприятиям".

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