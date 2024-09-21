Австрия: культура в авангарде "первопроходных нацистских идеологий"?

В своей книге автор и драматург Томас Кёк исследует предстоящие австрийские выборы и склонность нации к ультраправым. Он называет австрийскую ситуацию "комплексом Герберта".

29 сентября австрийцы выберут новый Национальный совет, или парламент. При населении девять миллионов, интерес всего мира к результату высок. Будет ли ультраправой Партией свободы Австрии (FPÖ) наибольшее влияние? Если да, то как будет выглядеть будущая коалиция правительства? И мог ли лидер FPÖ Герберт Кикль стать канцлером?

По опросам, ответ на первый вопрос благоприятен для FPÖ. Примерно 27% респондентов собираются голосовать за FPÖ. Австрия позволяет голосовать 16-летним.

Подъем ультраправой националистической FPÖ в Австрии, несмотря на то, что это одна из самых богатых стран мира по доходу на душу населения, хорошо функционирующая социальная система и процветающая экономика (до пандемии), удивителен. FPÖ была замешана в многочисленных скандалах, таких как отставка бывшего лидера партии Хайнца-Кристиана Strache пять лет назад после скандала. Однако FPÖ продолжает набирать силу, каждый раз более мощно, чем предыдущий.

Путь проложил Хаидер

Причины популярности FPÖ остаются загадкой. С аналогичными тенденциями в других европейских странах, Австрия была ранним последователем, движимая бывшим председателем FPÖ Йоргом Хаидером.

Австрийский автор и драматург Томас Кёк, ныне проживающий в Берлине, пытается проанализировать успех FPÖ в своей книге "Хроника продолжающихся сбоев". Работа служит наблюдением и комментарием к кампании по выборам в Национальный совет, начавшейся в июне 2023 года и продолжающейся в течение года.

Кёк утверждает, что Австрия охвачена "комплексом Герберта", представляющим собой "правый сдвиг, который уже не является сдвигом, а десятилетиями сдвигом всех демократических основополагающих принципов". Хаидер был первым политиком в Австрии, открыто нарушившим нормы. В конце 80-х или начале 90-х годов Хаидер заявил: "В Третьем рейхе были продуктивные политики занятости". И: "Как вы знаете, австрийская нация была идеологическим монстром". О тогдашнем председателе еврейской общины Вены Ариэле Музиканте Хаидер прокомментировал: "Я не понимаю, как кто-то с таким количеством грязи на себе все еще может называться Ариэлем".

"Канцлер народа"

Точность происхождения первых двух заявлений неясна. Несомненно, комментарий об Ариэле был написан Киклем. Сначала Кикль работал за кулисами у Страхе, доводя тексты и лозунги. После ухода Страхе Кикль взял на себя руководство и больше не колеблется, представляя себя "канцлером народа" австрийцам. Термин "канцлер народа" когда-то относился к фашистскому немецкому лидеру, отмечает Кёк.

Для Кёка Австрия всегда была "нацистским авангардом". Австрийцы исторически были источником разочарования и потенциальной опасности для многих, движимые "обиженным желанием принадлежать к чему-то большему" и "подавленным желанием отталкивать, сдвигать". Этот комплекс, по мнению Кёка, подпитывается неутомимой жаждой расширения.

Для молодых поколений эти идеи могут показаться запутанными. Речь идет об Австрии, которая после Первой мировой войны превратилась из могущественной европейской империи в урезанное государство. Многие австрийцы мечтали об аннексии кGreater Germany.

Разочарование обделенных

Но что связывает исторический "комплекс неполноценности" с современным "комплексом Герберта"? Кёк спекулирует, что часть населения чувствует себя незамеченной и обделенной. Они видят Австрию как жестокую классовую society, где те, кто принадлежит к более низкому социально-экономическому уровню, сталкиваются с трудностями при восхождении по социальной лестнице. Результатом является разочарование, гнев, зависть и страх.

В отличие от Германии, где недовольство иногда подпитывало левые партии, в Австрии ультраправые всегда процветали от таких чувств. Иммигранты служат фокусом для разочарования, гнева, зависти и страха.

Европе снова нужно решить

Несмотря на резкую критику современной Австрии со стороны Кёка, опросы показывают, что 70% избирателей не проголосуют за FPÖ. Также маловероятно, что Кикль будет доверен пост федерального канцлера. Однако состав будущей коалиции правительства остается неопределенным. Возможна реставрация коалиции OVP-FPO, ранее установленной в Вене и на национальном уровне при Себастьяне Курце, согласно текущим прогнозам.

Несмотря на возможное участие FPÖ в правительстве, предлагается рассмотреть вопрос Кёка о том, почему "национализм как республиканизм перешел в проклятие, а не благословение". Существует всплеск свежего, неолиберального авторитарного подхода в либеральных обществах, что приводит к преувеличенному искажению свободы. Эта ситуация требует от Европы пересмотра своей позиции, как предлагает Кёк. Он предупреждает о тревожных тенденциях. Его работа "Хроника сбоев" будет представлена 22 сентября в Schauspielhaus Graz и 26 сентября в Schauspielhaus Vienna.

В этом контексте "Другие" могут относиться к противоположным политическим партиям или перспективам ультраправой Партии свободы Австрии (FPÖ).

Австрийские политические партии, кроме FPÖ, обеспокоены потенциальным влиянием этой партии в будущем правительственном союзе, учитывая их низкие результаты в опросах. Если FPÖ сформирует коалицию, это может привести к сдвигу в политическом ландшафте Австрии, что может быть воспринято как «другое» по сравнению с текущим состоянием.

Читайте также: