Австралийский брейк-дансер Рэйгун назвал ненависть "разрушительной"

После выступления на Олимпиаде брейкдансер Рэйчел Гунн стала предметом насмешек в социальных сетях. 36-летняя спортсменка подверглась всеобщему осмеянию из-за своей "кенгуруподобной" рутины. В Instagram Гунн заявила, что "отдала все силы" на свое выступление.

Австралийская брейкдансерша Рэйчел Гунн, ставшая интернет-сенсацией на Олимпиаде в Париже благодаря своим уникальным движениям, выразила разочарование последующей онлайн-враждебностью. В видео в Instagram 36-летняя спортсменка сказала, что реакция была "очень обидной". "Я рада, что смогла доставить вам радость, но не знала, что это также откроет дверь для столького зла", - добавила она.

Она очень серьезно относилась к соревнованиям, заявила она в своем видео. "Я отдала все силы, чтобы подготовиться к Олимпиаде, и сделала все, что могла".

Выступление Рэйчел Гунн на Олимпиаде не будет запомнено за спортивные заслуги. Однако австралийка стала интернет-сенсацией на дебюте олимпийского брейкинга. С нулевыми баллами она стала худшей из 16 участников, и интернет развлекался с ее необычным и простым стилем. Один пользователь Twitter написал о ее выступлении: "Удивительно, что она вообще попала на Олимпиаду. Разве в Австралии нет лучших?"

"Я делаю свое дело"

Гунн каталась по полу и скакала как кенгуру во время своего выступления. Она приняла решение судей. "Все мои движения оригинальны. Творчество очень важно для меня, поэтому я пытаюсь показать свое искусство. Иногда это нравится судьям, иногда нет. Я делаю свое дело, и это искусство. Вот в чем дело".

В 36 лет она почти вдвое старше многих своих соперников. На родине она ученый и лектор. "Многие мои студенты прошлого года не поверили, что я тренируюсь для Олимпиады. Они были довольно шокированы, когда нагуглили мое имя и узнали, что я квалифицировалась", - сказала Гунн.

Австралийский олимпийский комитет (AOC) осудил анонимную онлайн-петицию, обличающую Гунн как "раздражающую, вводящую в заблуждение и запугивающую". Гунн просто спортсменка, которая участвовала и выиграла квалификационное соревнование.

Несмотря на негативную обратную связь в социальных сетях, Рэйчел Гунн сохраняет свою креативность и уникальный стиль, часто публикуя в Instagram, чтобы поделиться своей любовью к брейкдансу. В одном посте она гордо заявила: "Я отдала все силы, чтобы подарить вам это выступление".

К сожалению, выступление Рэйчел Гунн на Олимпиаде, в результате которого она набрала нулевые баллы и была названа "кенгуруподобной" критиками, привело к наплыву жестких комментариев в социальных сетях, таких как Twitter и Instagram.

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