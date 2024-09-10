Разрешен доступ в интернет с 16 лет. - Австралия устанавливает минимальный возраст для участия в социальных сетях

Австралийское правительство планирует ограничить доступ детей и молодых людей к платформам социальных сетей с определенного возраста в будущем. Возрастное ограничение может составлять от 14 до 16 лет, как объявил премьер-министр Энтони Альбанезе, не уточнив точный возраст.

В соответствии с этим, законопроект будет представлен в парламент в этом году. Премьер-министр выразил обеспокоенность негативным влиянием платформ социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, TikTok и других, на молодых людей, как сообщается в средствах массовой информации.

Эксперты выразили сомнения.

Технические аспекты реализации этого ограничения остаются неясными. Австралийское правительство в настоящее время изучает различные варианты проверки возраста пользователей и получения онлайн-разрешения родителей.

"Я хочу, чтобы молодые люди наслаждались своим детством", - заявил Альбанезе, 61 год. "Мы знаем, что социальные сети причиняют вред и отвлекают молодых людей от настоящей дружбы и опыта", - добавил он. "Родители хотят, чтобы их дети занимались на свежем воздухе, такими занятиями, как спорт, а не сидели, приклеенными к своим телефонам - и я согласен".

Оппозиция также поддерживает это решение, предлагая возрастной лимит 16 лет. "Дети заслуживают возможности вырасти, не подвергаясь воздействию потенциально вредной среды социальных сетей", - сказал Дэвид Коулмен, спикер по коммуникациям Либеральной партии.

Однако психологи возражают.

Критики, такие как Карли Добсон, председатель Австралийского психологического общества, утверждают, что этот запрет не решает основную проблему. "Это простое решение сложной и глубоко укоренившейся проблемы", - сказала она агентству ААП. "Будет по-прежнему много ненавистнических высказываний и дискриминационного контента в Интернете, и детей по-прежнему будут целенаправленно нацеливать маркетинговые кампании".

Также важно учитывать, что социальные сети могут предоставлять положительные впечатления для маргинализированных групп, таких как ЛГБТКИ-подростки, молодые беженцы и инвалиды. "Они находят чувство принадлежности в Интернете, если не испытывают принятия в школе или в своих сообществах", - отметила Добсон.

Также поднимаются вопросы защиты данных.

Эксперты выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности данных после первоначальных предложений по возрастному ограничению. Если родителям придется сообщать возраст своих детей для дачи разрешения, могут возникнуть проблемы с защитой данных, предупредил Дэниел Ангус, профессор цифровых коммуникаций в Квинслендском технологическом университете, в интервью станции ABC. Кроме того, платформы социальных сетей могут найти способы обойти запрет.

Подобным образом, Бельнда Барнетт, лектор в Университете Свинберна, выразила поддержку возрастному ограничению, но выразила обеспокоенность по поводу проблем с конфиденциальностью. "Как родитель и исследователь в области социальных сетей, я считаю, что ограничение доступа к социальным сетям для молодых людей - это хорошая идея. Однако практически невозможно реализовать такое ограничение без сбора персональных данных, которые мы, возможно, не хотим раскрывать платформам социальных сетей", - сказала она.

Тем не менее, Альбанезе утверждает, что безопасность и благополучие молодых людей должны оставаться приоритетом номер один. "Хватит", - подчеркнул он. "Платформы социальных сетей и цифровые платформы должны выполнять свои социальные обязанности".

Подобная инициатива рассматривается в Южной Австралии, где доступ к социальным сетям будет разрешен только лицам в возрасте 14 лет и старше. Для лиц в возрасте 14 и 15 лет все еще будет требоваться согласие родителей.

Сравнивая социальные сети с вредными веществами

Если платформы социальных сетей, такие как Facebook, Instagram и TikTok, представляют риск для молодых людей, они должны принять меры по ограничению доступа, предложил Питер Малинаускас, премьер-министр Южной Австралии, в средствах массовой информации. Как и в случае с сигаретами и алкоголем, правительства должны вмешиваться, чтобы защитить детей от вредных продуктов.

Председатель Австралийского психологического общества Карли Добсон утверждает, что возрастное ограничение может не решить основные проблемы, так как по-прежнему будут проблемы, такие как ненавистнические высказывания и маркетинговые кампании, нацеленные на молодых людей на других платформах ['Другие']. Предложенное ограничение для проверки возраста пользователей и получения онлайн-разрешения родителей вызывает опасения по поводу потенциальных проблем с защитой данных ['Защита данных'], как подчеркнул профессор цифровых коммуникаций Дэниел Ангус.

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