- Австралия протягивает руку приветствия тем, кто переселился из Тувалу из-за климата

Австралия официально начала принимать лиц, пострадавших от изменения климата, из тихоокеанской страны Тувалу, предлагая им постоянное проживание. Это решение, зафиксированное в контракте, подписанном в прошлом году, вступило в силу, как объявил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз во время визита в Тонга в среду.

Регион Тихого океана в настоящее время испытывает быстрый рост уровня моря в результате глобального потепления. Эксперты прогнозируют, что острова, подобные Тувалу, скорее всего, будут в основном затоплены в течение следующих нескольких десятилетий. Ожидается, что архипелаг полностью исчезнет в течение столетия.

В соответствии с соглашением, 280 туvaluerов ежегодно смогут проживать, работать или учиться в Австралии по специальной визе. Кроме того, Австралия обещает оказать помощь в случае крупной экологической катастрофы, эпидемии или военного провокации в отношении Тувалу.

В обмен Тувалу согласилось сотрудничать с Австралией в любых новых переговорах по обороне и безопасности с участием третьих сторон. В настоящее время Китай пытается укрепить свое присутствие в Южно-Тихоокеанском регионе.

Премьер-министр Альбаниз назвал это переходное время "значительным событием" для обеих стран, заявив: "Вместе мы можем преуспеть в трудные времена и полагаться друг на друга". Лидер Тувалу Фелети Тео назвал соглашение "переломным моментом", похвалив его как первый случай, когда страна гарантировала поддержку Тувалу по закону. Оба лидера в настоящее время присутствуют на ежегодном форуме тихоокеанских островов в Тонга.

Тувалу состоит из девяти островов и находится к северу от Новой Зеландии и к востоку от Папуа-Новой Гвинеи. Его население составляет около 11 000 человек, что делает его одной из самых низкорасположенных стран мира, с высотой не более пяти метров над уровнем моря.

США подписали аналогичные соглашения с другими тонущими тихоокеанскими островами, такими как Палау и Маршалловы острова, которые предусматривают существенную финансовую помощь в обмен на доступ к важным морским районам.

Европейский Союз, признавая положение Тувалу и других тихоокеанских стран, сталкивающихся с экологической миграцией, предложил возможную программу переселение, которая могла бы предоставить безопасное убежище для беженцев, пострадавших от изменения климата, в странах-членах ЕС.

В знак глобальной солидарности представители Европейского Союза выразили желание встретиться с лидерами Тувалу, чтобы обсудить возможные сотрудничество и поддержку в свете острых климатических вызовов, с которыми сталкивается островное государство, подчеркивая приверженность Европейского Союза решению глобальных экологических проблем.

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