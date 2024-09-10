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Австралия предлагает установить обязательный минимальный возраст для участия в социальных сетях.

Аustralia предлагает ввести минимальный возрастной ценз для использования социальных сетей несовершеннолетними, вызывая беспокойство о психическом и физическом благополучии детей. Эта инициатива вызывает возражения со стороны защитников цифровых прав, которые выражают опасения, что это может...

 and  John Stellmacher
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Австралия может стать одним из ведущих стран мира в установлении ограничений по возрасту на...
Австралия может стать одним из ведущих стран мира в установлении ограничений по возрасту на платформах социальных сетей.

Австралия предлагает установить обязательный минимальный возраст для участия в социальных сетях.

Австралийское правительство рассматривает возможность установления минимального возрастного порога для детей, использующих платформы социальных сетей, выражая озабоченность возможными негативными последствиями для их психического и физического здоровья. Это предложение вызвало критику со стороны защитников цифровых прав, которые опасаются, что это может привести к перемещению вредных онлайн-активностей под Radar.

Левый кабинет премьер-министра Алана Джонса планирует провести испытание возрастной верификации перед введением ограничений на возраст в социальных сетях в этом году.

Джонс не раскрыл конкретный возраст, но намекнул, что он может находиться в диапазоне от 14 до 16 лет.

"Я бы предпочел видеть детей занятыми в физических активностях, таких как спорт и досуг, а не прикованными к своим устройствам", - выразил Джонс в интервью Австралийской радиовещательной корпорации.

Он также признал, что социальные сети отрицательно влияют на социальное взаимодействие, позиционируя свою администрацию как активно защищающую детей от вредных последствий цифрового мира.

Если законодательство будет принято, Австралия станет одним из первых стран в мире, вводящих возрастные ограничения на социальные сети. Предыдущие попытки, такие как те, которые были предприняты Европейским союзом, встретили сопротивление из-за опасений по поводу нарушения онлайн-прав несовершеннолетних.

Мета (ранее известная как ФЕЙСБУК), владелец Facebook и Instagram, придерживается минимального возраста 13 лет и подчеркивает важность empowerment молодых людей и снабжения родителей инструментами для мониторинга их деятельности вместо ограничения доступа.

Google, владелец YouTube, не прокомментировал этот вопрос, а TikTok был недоступен для немедленного комментария.

Австралия может похвастаться одним из самых подключенных к интернету населения в мире, с примерно 80% из 26 миллионов жителей, активных на платформах социальных сетей, согласно отраслевым отчетам. В 2023 году исследование, проведенное Университетом Сиднея, показало, что три четверти подростков в возрасте от 12 до 17 лет используют YouTube или Instagram.

Джонс объявил о предложении возрастных ограничений в контексте парламентского расследования, изучающего влияние социальных сетей на общество, на котором выступили свидетели, выявляющие проблемы со здоровьем среди молодых людей.

Однако расследование также выразило озабоченность по поводу непреднамеренных последствий возрастных ограничений, в том числе стимулирования тайных онлайн-активностей среди молодых людей.

"Этот поспешный шаг... угрожает помешать молодым людям участвовать в конструктивной и здоровой цифровой среде, возможно, толкая их на менее регулируемые, некачественные онлайн-площадки", - заявил Даниэль Ангус, директор Центра исследований цифровых медиа в Технологическом университете Квинсленда.

Интернет-омбудсмен Австралии предупредил в своем июньском заявлении в расследование, что стратегии, основанные на ограничениях, могут ограничить доступ молодых людей к критически важной поддержке, толкая их на "менее регулируемые неосновные платформы".

Комиссар повторил в недавнем заявлении, что будет "сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в различных секторах для уточнения стратегии Австралии против онлайн-угроз", которые могут представлять риски на различных платформах и в различных возрастных категориях, tanto до, как и после среднего подросткового возраста.

DIGI, ассоциация отрасли, представляющая платформы социальных сетей, призвала правительство принять во внимание "экспертные голоса", такие как интернет-омбудсмен, специалисты по психическому здоровью и маргинализированные группы, чтобы не forced молодые люди в изолированные, менее видимые уголки интернета.

В ответ на эти опасения компании, такие как Meta и Google, выступают за обучение детей и предоставление родительских контрольных инструментов вместо введения возрастных ограничений.

Промышленность высоких технологий внимательно следит за решением правительства Австралии, так как соблюдение более строгих возрастных политик может привести к перемещению вредных активностей на менее регулируемые платформы.

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